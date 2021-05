Hyundai stupisce ancora con il suo marchio Genesis, lanciato all’inizio di quest’anno. Finalmente in questi giorni il veicolo è stato reso disponibile soltanto per il mercato degli Stati Uniti. Si tratta di un Suv particolarmente adatto a chi vuole siano un’auto di lusso che sportiva. Il prezzo, ve lo diciamo subito, non è per deboli di cuore, in quanto attualmente negli Usa varia dai 40.000 ai 52.000$, ovvero intorno ai 30-50 mila euro se dovesse comprarlo in Italia.

Chi sceglierà questo Suv troverà interni molto spaziosi e sedili rivestiti in pelle. GV70 è il quinto modello che va ad affiancarsi alle berline di Genesis, ovvero la G70, la G90 e il Suv GV80. L’auto GV70 possiede un frontale massiccio, mentre la linea del tetto e del resto della carrozzeria scende con linee morbide, come se fosse una coupè. Il posteriore dell’auto è molto particolare per i suoi fari a LED e il diffusore in tinta con la carrozzeria.

Due versioni del GV70

I clienti più “classici” potranno inoltre scegliere la versione standard del Suv premium di Hyunday, mentre per i più dinamici ed esigenti c’è anche la versione “sport”. Quest’ultima si caratterizza si caratterizza per elementi estetici esterni ed interni che permettono di donare al modello maggiore grinta.

Passiamo a vedere il piano comandi che il guidatore del Suv si troverà davanti. Un ampio display permetterà di monitorare in tempo reale tutte le funzionalità dell’auto, l’intero abitacolo è stato progettato in modo che il guidatore e i passeggeri abbiano un comfort pressoché totale. Un altro mercato europeo dove il Suv GV70 sarà disponibile a breve è la Germania.

Il marchio Genesis è stato lanciato da Hyundai nel 2016. Il GV70 non passerà di certo inosservato nelle nostre città, e per questo già diversi clienti hanno prenotato l’auto non appena sarà disponibile. Un’auto elegante, spaziosa e sportiva, tutti elementi questi che caratterizzano la filosofia con la quale Hyundai ha creato il suo Suv di lusso.