Hyundai i10: pregi e difetti di un’apprezzata citycar

Se state pensando di cambiare la vostra automobile, potete prendere in considerazione il nuovo modello di citycar lanciato da Hyundai, la i10, la quale sembra fare proprio al caso vostro, essendo un’automobile disponibile anche nella versione per neopatentati.

Il modello più accessoriato della gamma ha un prezzo che si aggira sui 14.000,00 euro e presenta, rispetto ai meno dotati, il cruise control, i vetri posteriori oscurati, e il Bluetooth utilizzabile per le chiamate e per la riproduzione di file musicali dal proprio dispositivo.

I pregi riscontrati nella i10 sono vari e riguardano sicuramente le piccole dimensioni che la rendono perfetta nel traffico cittadino e l’efficienza del sistema Bluetooth che consente di connettere più dispositivi fino ad un massimo di cinque.

Ma numerosi sono anche i difetti, forse meglio dire le mancanze, che i vari utenti hanno trovato, rispetto ad altri modelli di diverse case automobilistiche che, con la stessa cifra, permettono di portarsi a casa più accessori. Essi si riferiscono in primo luogo alla mancanza di uno schermo con la funzionalità di navigatore.

Non sono presenti nemmeno telecamere anteriori e posteriori che offrono un comfort nel momento in cui si vuole parcheggiare; da registrare anche l’assenza dei sensori di parcheggio. Inoltre, in alcuni modelli, sono state riscontrate delle difficoltà riguardo l’inserimento della retromarcia. A livello di consumi, sul modello benzina, si percorrono circa 13 km con un litro e, quindi, percorrendo più di 15000 km l’anno, è bene optare per il modello diesel.

Tirando le somme, si può constatare che, con una cifra contenuta, si può acquistare una buona macchina, che però presenta delle mancanze rispetto ai suoi principali competitor. C’è da segnalare anche che l’acquisto di questa automobile a partire da Marzo – mese in cui è stata lanciata – ha avuto un’importante crescita.