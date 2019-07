Francia: 17 anni e già guidano? Ecco le nuove normative

Lo scorso maggio, in Francia, sono state approvate tre nuove norme con l’intento di modificare le norme inerenti al rilascio della patente di guida, e solo recentemente il ministro degli Interni, Christophe Castaner, ha finalmente preso la decisione di renderle operative.

Tra le altre cose, la novità più eclatante è rappresentata dal fatto che la Francia ha deciso di optare per la cosiddetta “guida accompagnata” per i ragazzi di 17 anni che vorrebbero guidare. Infatti, il limite minimo per prendere la patente di guida, costituito dai 18 anni compiuti, è stato in qualche modo ampliato e reso più flessibile.

I giovani di 17 anni non solo avranno la possibilità di prendere la patente effettuando il test, ma anche i costi del corso, rispetto ad un maggiorenne, risultano essere ridotti, in quanto le lezioni da affrontare sono di un numero inferiore. Unica condizione che i ragazzi neopatentati in questione dovranno rispettare sarà quella di portare con sé un accompagnatore esperto in tutti i propri viaggi, fino al raggiungimento della maggiore età.

Un’altra novità significativa stabilita dalle norme francesi è inerente ai simulatori di guida: le ore di lezione virtuale raddoppiano, e da cinque diventano dieci. Questo sarà vantaggioso non solo per le scuole guida, che non dovranno impegnare troppe auto su strada, ma anche per gli studenti che affronteranno costi più economici.

L’ultimo cambiamento è volto a favorire la patente “cambio-automatico” che in Francia esisteva già: ora, il numero delle guide obbligatorie sarà diminuito, rendendo i prezzi della patente più agevoli.

Il ministro dell’Interno ha affermato: “La diffusione di questa tipologia di trasmissione sulle auto che circolano in Francia ha spinto a considerarla una normalità. Scende quindi il tempo necessario per passare dopo l’ottenimento della patente ‘cambio automatico’ a quella generica, riducendosi da 6 a 3 mesi. Per la prima resta l’obbligo di 13 ore di formazione obbligatoria, a cui – per passare a quella generica – ne andranno aggiunte altre 7.”