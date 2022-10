Foxconn presenta il suv elettrico Luxgen n7 e i concept Model B e Model V

Ascolta questo articolo

Nota soprattutto per essere la fonderia preferita di Apple, ma anche per il suo controllare Sharp e qualche altro marchio, la cinese Foxconn è da qualche tempo attiva anche nel ramo delle auto hi-tech (tramite Hon Hai Technology Group) e, nel ribadire tale interesse, nel corso dell’evento Hon Hai Tech Day di quest’anno (HHTD22) tenutosi a Taipei, ha svelato gli inediti concept Model B e Model V, e mostrato la versione da produzione (schedulata per l’arrivo su strada e nei garage il prossimo anno) dell’auto Model C.

La Model B è una compatta (2.800 mm di interasse) che fa del minimalismo elegante il suo registro stilistico, grazie al fatto d’essere stata disegnata da Pininfarina: basata sulla piattaforma modulare MIH, misura 4.300 mm in lunghezza x 1.865 mm in larghezza x 1.530 mm in altezza, e dichiara un coefficiente di resistenza aerodinamica (0,26 di Cx) ideale per minimizzare i consumi e massimizzare l’autonomia espressa, non si sa in base a quale ciclo di omologazione, in 450 km.

Il motore elettrico della Model B promette a 169 kW / 233 CV: l’interno dell’abitacolo esibisce un grande display da 15,6 pollici, per l’infotainment, con l’azienda che promette aggiornamenti OTA: ai lati si notano due piccoli display che ripropongono quanto catturato dai due specchietti retrovisori esterni digitali mentre, dietro il volante, si nota un quadro strumenti digitale volto a mostrare le info essenziali di guida.

Il Model V è un pick-up elettrico, forse con due motori elettrici nel caso sia a trazione integrale, che potrebbe far felice il mercato americano, a cui il brand mira con la fabbrica prevista in Ohio. Disegnato in proprio, sempre basato sulla piattaforma MIH, questo veicolo ha un passo di 3.220 mm, che permette all’abitacolo a doppia cabina d’ospitare financo 5 persone, scarrozzate in lungo e largo se è vero che l’autonomia dovrebbe aggirarsi sui 420 km. Tra i dati dichiarati in merito al pick-up elettrico Model V spiccano la capacità di carico, pari a 1 tonnellata, mentre quella di traino arriva fino a 3 tonnellate.

Nato come concept nel 2021, il Model C è un suv elettrico ora pronto alla produzione di serie, con la commercializzazione che avverrà a cura di Luxgen Motor col nome di Luxgen n7: il veicolo di per sé promette bene, con quasi 700 km di autonomia e uno scatto da 0 a 100 km/h in 3.8 secondi in ragione del motore da 338 kW / 466 CV.