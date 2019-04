Ford Mustang è la sportiva più venduta al mondo nel 2018

Ford Mustang non poteva festeggiare in maniera migliore il suo 55esimo compleanno: l’iconica muscle car a stelle e strisce, ha infatti chiuso il 2018 aggiudicandosi (di nuovo, dopo l’anno prima) il titolo di auto sportiva più venduta del mondo. Stando ai dati elaborati da IHS Markit, gli esemplari venduti lo scorso anno sono ben 113.066, un record per il segmento delle coupé sportive.

La sua leadership mondiale non è però relegata al solo 2018. Dati alla mano, il modello conferma un primato che dura ormai da quattro anni. Ma il successo è ulteriormente ribadito anche a livello di singoli mercati: Ford Mustang si conferma la sportiva più venduta negli Stati Uniti, paese in cui lo scorso anno ne sono state vendute 75.842 unità.

Anche il mercato europeo non è certo da meno: nel primo trimestre 2019, la casa americana ha immatricolato 2.300 unità, un valore superiore del 27% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Come se non bastasse, dal 2015 – anno coinciso con il lancio della sesta serie – nel mondo ne sono state vendute più di mezzo milione di esemplari, di cui 45 mila solo in Europa.

Con questi risultati, Ford Mustang conquista il 15,4% del market share del segmento delle coupé sportive a livello mondiale. A decretare questo valore da record, oltre alla disponibilità in 146 paesi del mondo, ha contribuito anche la recente affermazione della Mustang Bullitt.

Jim Farley, Ford President for Global Markets, ha riassunto con queste parole quale sia il segreto del successo commerciale di una vettura caratterizzata da un’impronta tipicamente yankee. “Il lancio della Mustang, 55 anni fa, rappresentò una vera rottura degli schemi. Nulla trasmette un senso di libertà, come immaginarsi con il vento tra i capelli alla guida di una Mustang, è una vera a propria icona. Il ruggito del suo V8 in un giorno di primavera…non esiste niente di più gratificante. Non c’è da stupirsi che sia la sportiva più apprezzata al mondo”.