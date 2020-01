Fiat Punto potrebbe essere la prima auto a nascere dalla fusione FCA-PSA

Cosa ne pensa l’autore

Antonio Sorice - Lo si sussurrava ormai da tempo: senza un partner, in FCA non avrebbero potuto mettere in cantiere la nuova Punto. Il costruttore italo-americano ha accumulato troppo ritardo rispetto alla concorrenza, ragion per cui non avrebbe potuto sopravvivere senza una spalla. E in un momento storico come quello che stiamo vivendo, chi si ferma è davvero perduto.