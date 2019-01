Fiat Punto e Fiat Panda sono le auto più rottamate in Italia nel 2018

Cosa ne pensa l’autore

Antonio Sorice - C’era da aspettarselo. Se Fiat Panda e Fiat Punto sono le auto più richieste e vendute sul nostro mercato, dovevano per forza di cose essere anche le più rottamate. Per la sola Punto, che da alcuni mesi è fuori produzione, il 2019 coinciderà con l’anno in cui incomincerà lentamente a scomparire dalle nostre strade