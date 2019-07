Fiat Ducato: come sarà la versione del 2020

Dopo 5 anni, finalmente il Fiat Ducato si rinnova: la nuova versione del furgone di casa FCA sarà però disponibile solo nel 2020. Al momento, è possibile comunque prenotarlo anche se non conosciamo ancora tutti i dettagli tecnici di questo nuovo restyling. Per il momento. sappiamo solo che arriverà un versione full-Electric.

Una delle novità più importanti è che arriverà una versione elettrica chiamata Fiat Ducato Electric e che sarà configurabile in diverse versioni: una anche per il trasporto passeggeri. Non sappiamo ancora di preciso che tipo di propulsione elettrica avrà, ma è stato dichiarato da FCA che non potrà superare i 100 km/h: questo perché e stato concepito per un utilizzo urbano.

Nella presentazione ufficiale, FCA ha però dichiarato che saranno presenti in gamma per la versione elettrica diverse tipologie di batteria: le capacità dovrebbero essere comprese tra i 47 e i 79 kW e dovrebbero garantire tra i 220 a i 360 km di autonomia nel ciclo NEDC. Le batterie non penalizzeranno però la capacità di carico, che è il punto di forza del Ducato, e che sarà compresa tra i 10 e 17 m3.

La decisione di commercializzare una versione del Ducato elettrica è stata concepita da una specifica analisi di mercato condotta dal marchio torinese che, dopo un interno anno di acquisizione di dati, ha constatato che più del 25 % del mercato vorrebbe una versione elettrica per poter accedere anche nel centro città dove sono presenti le note ZTL.

Per il momento, dalla casa di Torino non sono stati dichiarati né i dati di ricarica della batteria né i prezzi: possiamo ipotizzare però che il prezzo dovrebbe partire da circa 35.000 euro per la versione con la batteria meno prestante, e che dovrebbe essere di circa 40.000 euro per la versione con la batteria più capiente.