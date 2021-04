Fiat 500 è l’auto elettrica più venduta nel primo trimestre 2021

Fiat 500 elettrica è la vettura a zero emissioni più venduta in Italia nei primi tre mesi del 2021. Il primato della versione “alla spina”, tra le altre cose interamente prodotta in Italia, è frutto del grande interesse degli utenti verso i modelli eco-friendly di piccole dimensioni, appositamente studiati per muoversi con disinvoltura nel traffico cittadino.

Da qui si spiega perché in casa Fiat si sia puntato tutto su un’icona che circola sulle nostre strade dal lontano 1957. Così, dopo aver avuto l’onore di motorizzare un Paese che si stava risollevando dalle devastazioni del secondo conflitto mondiale, questa vettura si pone ora l’obiettivo di diventare una bandiera dell’elettrificazione, un cambiamento epocale che farà voltare pagina all’intero comparto automobilistico mondiale.

Come era logico aspettarsi, di fronte alla rivisitazione in chiave elettrica di un modello che ha fatto la storia della mobilità a quattro ruote, gli automobilisti italiani non sono certo rimasti indifferenti. Dal suo lancio ne sono state ordinate ben 8.000 e, nel solo primo trimestre di quest’anno, le unità immatricolate sono state 2.058. Con questo risultato, l’erede del simbolo del miracolo economico tricolore supera la Smart EQ Fortwo a due posti e la Tesla Model 3, che pur occupando l’ultimo gradino del podio, si consola conquistando il titolo di elettrica più venduta del mese di marzo.

Ma oltre ad essere un modello affascinante ed evocativo, Fiat 500 si è imposta anche per la sua autonomia e per i tempi di ricarica. Nel ciclo WLTP, facendo affidamento a delle batterie Lithium-Ion che hanno una capacità di 42kWh, Fiat 500 riesce a percorrere fino a 320 chilometri; inoltre il suo sistema di fast charger da 85 kWle permette di accumulare in soli 5 minuti l’energia sufficiente per coprire 50 chilometri.

Santo Ficili, Country manager Stellantis in Italia, ha sottolineato che il successo di questo prodotto è frutto della grande sensibilità che il nuovo big player nato dalla fusione tra Fca e Psa ha riposto nelle autovetture a zero emissioni allo scarico. L’obiettivo del gruppo rimane quello di porsi come riferimento della nuova mobilità sostenibile. Come da lui ribadito, sotto questo aspetto “il primato di Fiat Nuova 500 elettrica segna un primo passo della nostra leadership“.