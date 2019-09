Ferrari Purosangue: ecco le prime rivelazioni sul primo suv di Maranello

Michael Leiters – direttore tecnico della Ferrari – torna a parlare di Purosangue, uno dei modelli più attesi nella gloriosa storia del Cavallino Rampante. Di questa vettura conosciuta a Maranello con il codice di progetto 175, al momento si sa però ben poco. Per quanto trapelato, il suo debutto sul mercato nel 2022 darà vita ad un segmento a sé stante, che rivoluzionerà l’intero panorama automobilistico internazionale.

In altre parole con Purosangue – un nome annunciato dalla dirigenza esattamente un anno fa – si conta di mettere in apprensione la concorrenza con un prodotto unico nel suo genere. L’intenzione sarebbe quella di diventare i capostipiti di un inedito segmento, anche se il non plus ultra sarebbe quello di inaugurarlo lasciando tutti di stucco.

Quello che l’amministratore delegato Camilleri ha definito la Ferrari con assetto rialzato, avrà il non facile compito di rivedere interamente il concetto di suv. Il che vuol dire che stilisticamente riscriverà i canoni degli sport utility, lanciandosi allo stesso tempo in un campo mai esplorato prima. La soluzione punta a catturare la clientela tipica dei suv, ma allo stesso tempo stuzzicare chi fino ad oggi non ha mai voluto prenderli in considerazione.

Il design oltre a sapere emozionare ed affascinare, dovrà anche adattarsi all’architettura con motore anteriore-centrale, soluzione ideale per ospitare delle unità V6, V8 e V12, con o senza assistenza ibrida e con cambio automatico a doppia frizione transaxle. Lunga circa 5 metri, Purosangue sarà disponibile sia con trazione posteriore o integrale. Le sospensioni regolabili in altezza garantiranno una tenuta di strada invidiabile, oltre ad una notevole disinvoltura su qualsiasi tipo di percorso, anche in fuoristrada.

Forte di questa versatilità, il nuovo modello dovrà assicurare “prestazioni e sensazioni di guida eccezionali e uniche, ma al contempo offrire spazio e comfort ineguagliabili” ha concluso il direttore tecnico della casa di Maranello.