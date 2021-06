Arriva finalmente sul mercato la nuova Ferrari Portofino M (modificata), che sostituisce il modello precedente. Si tratta di un’auto il cui prezzo di listino parte da 206.000 euro. In questo modello il Cavallino ha migliorato le prestazioni, aggiungendo interventi estetici mirati. La Portofino M coniuga il pedigree delle supercar a quello delle gran turismo, questo anche per il suo tetto in alluminio che si ripiega in pochissimi secondi. Il design, elegante in tutte le sue forme, la rende adatta a quei clienti più sportivi e dinamici.

Gli ammortizzatori sono a controllo elettronico e svolgono un ottimo lavoro quando si tratta di assorbire le imperfezioni presenti nel manto stradale, come ad esempio piccole buche. Inoltre, i passaggi di marcia fluidi, rendono la Portofino M silenziosa anche in città. Al contrario dei modelli Roma e della SF90 Stradale, la Portofino M mantiene un’impostazione classica con il contagiri analogico al centro del cruscotto ed è anche molto veloce e fluida in curva.

L’abitacolo della Portofino M

All’interno la nuova auto della Ferrari si presenta perlopiù “classica”. Il cliente potrà scegliere, a pagamento, di avere inserito un display touchscreen grande da 10”25 dotato di connessioni agli smartphone via Apple CarPlay e Android Auto. Secondo quanto riferisce la rivista Al Volante, nella Portofino M è stato introdotto un manettino con 5 modalità di guida. I sedili sono ventilati e riscaldati.

La Portofino M è un’auto a benzina, con una cilindrata di 3.855 cm3. Il numero di rapporti del cambio è di 8, più la retromarcia. Anche la velocità è abbastanza elevata, trattandosi di un veicolo che può spingersi fino a 320 chilometri orari. In 3,4 secondi l’auto arriva da 0 a 100 km/h. Insomma una macchina sportiva che unisce le grandi prestazioni all’eleganza.

La Portofino M è dotata anche di una telecamere con vista a 360 gradi. Il cliente può scegliere anche di avere inserito il cruise control che riesce addirittura a rallentare la macchina fino anche a fermarla. Come sempre, anche la sicurezza è una filosofia che Ferrari sposa all’interno dei suoi veicoli. Sono disponibili anche altri accessori, come ad esempio il sistema che riesce a riconoscere i cartelli stradali, ma per avere questo tipo di accessori il prezzo lievita e supera le 206.000 euro.