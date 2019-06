Ferrari F90 Stradale: in arrivo la prima supercar hybrid plug-in del cavallino rampante

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Devo dire che non sono rimasto stupito dall'arrivo della Ferrari F90 Stradale perché, in effetti, mi aspettavo un passo del genere, visto che - in -FCA, dalla scomparsa di Marchionne - molte cose sono cambiate: niente Ferrati del tutto elettrica ma già una hybrid che porta un motore V8 a prestazioni quasi da V12 non è mica male, grazie al processo di progettazione ed al contributo dei motorini elettrici. Venticinque km in modalità del tutto elettrica, a zero emissioni, magari per spostarsi in centro, non hanno letteralmente prezzo, specie se li si fa a bordo di una rossa fiammante.