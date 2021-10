In Italia è a rischio la tenuta dei trasporti commerciali e privati. Lo stabilimento chimico Yara di Ferrara ha comunicato infatti lo stop di quattro settimane alla produzione di AdBlue, componente essenziale nelle auto diesel Euro 6, quelle di ultima generazione. Tutto dipende dall’aumento del costo del gas metano, che in questo periodo è schizzato su di parecchio. La Yara produce il 60% di AdBlue che viene immesso in commercio nel nostro Paese.

L’aumento del costo del metano si sta ripercuotendo non solo nel mondo delle automobili, ma anche per le stesse utenze domestiche. L’impianto chimico di Ferrara produce non solo AdBlue, ma anche fertilizzanti e concimi e sintetizza soprattutto l’urea contenuta nell’AdBlue Air. Si tratta di una soluzione che viene prodotta sinteticamente da ammoniaca e CO₂. Se il fermo verà prolungato oltre le quattro settimane risulterà difficile per il sistema italiano di rifornirsi di questo prodotto.

Le auto non si avviano senza AdBlue

Come già detto le auto diesel Euro 6, dotate di catalizzatore SCR, utilizzano questo componente in mancanza del quale l’automobile o il mezzo non si avvia. Bisogna pensare che con un pieno di urea si percorrono circa 10-15.000 km con un’auto, mentre il consumo sale se si guida un mezzo pesante.

Le legge in materia è anche abbastanza chiara: in assenza di AdBlue all’interno del motore il veicolo non si avvia in quanto non rispetterebbe le norme antinquinamento. L’urea oltre che nelle auto a gasolio per l’abbattimento degli NOx viene utilizzata anche nelle centrali elettriche, nei termovalorizzatori e negli altoforni per la produzione di cemento. Potrebbe quindi mettersi a rischio anche la produzione di questi componenti.

Ci si augura che il blocco della produzione di AdBlue duri lo stretto necessario. “Stiamo producendo in perdita, ma non è un problema di Yara Ferrara, è un problema di tutti i produttori di ammoniaca in Europa che lavorano con il gas naturale. Non produciamo solo fertilizzanti, produciamo anche prodotti industriali. Un prodotto molto importante per l’economia italiana è l’Adblue, che è la soluzione utilizzata per mezzi euro 5 ed euro 6. I camion che non hanno l’Adblue non possono circolare” – così ha detto Francesco Caterini, rappresentante legale di Yara Italia parlando alla trasmissione di Radio Rai, “Radio anch’io”.