Esce la nuova fiat 500 a 3 porte

Olivier François, Presidente Fiat Brand, presenta oggi la nuova gamma della 500 Fiat e tra queste 500 spicca la nuova Fiat 500, la 3 +1 che si va ad aggiungere alla versione cabrio e berlina.

L’azienda FCA ha fatto capire chiaramente la sua attenzione maniacale per le esigenze dei suoi clienti. Oggi il cliente “tipo” della 500 non è più un giovane che si gode la city cojn una vettura scattante e agile e allo stesso tempo con una linea e un design innovativo.

C’è stata una evoluzione nel concept “cucito” ad hoc per il nuovo cliente 500 che oggi è papà di famiglia, ha figli, lavora e va a fare sport e quindi necessita di uno spazio interno più facilmente accessibile dall’esterno, per quello è stato studiato ad hoc questa nuova soluzione che è subito sembrata essere molto apprezzata. Questa porta che si apre controvento è perfetta per inserire con grande facilità il seggiolino per i bambini e anche oggetti di una certa forma e dimensione senza alcun problema. Insomma concepita per facilitare la vita di oggi, sempre più frenetica e che necessita di piccole-grandi agevolazioni per evitare nervosismi inutili, come faticare per inserire un seggiolino per il proprio figlio, prima di portarlo a fare nuoto e andare a fare la spesa.

Nasce quindi una nuova 500 pensata per dare nuovi soluzioni e non solo, infatti questa vettura è completamente elettrica per pensare anche all’ economia del proprietario.

Le dimensioni di questa 500 sono comunque le stesse della versione berlina e di quella cabrio.