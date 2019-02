Emissioni dei motori diesel: i NOx degli euro 6D sono quasi nulli

Dai laboratori di ricerca giungono novità che potrebbero far cambiare idea sul tasso di inquinamento dei motori diesel. Più precisamente, sono i nuovi motori diesel che emettono talmente pochi NOx (gli ossidi di azoto) che possono essere addirittura trascurabili. Eppure, ci sono dei governi di alcuni Paesi che stanno dando il massimo pur di abolire queste particolari motorizzazioni, e applicano sempre più restrizioni.

I test sono stati effettuati da un organo chiamato Automobile club tedesco (ADAC) e alcune auto con motori diesel euro 6D-temp sono state sottoposte a cicli di guida in condizioni reali definitive RDE (acronimo di real drive emission) con il risultato che alcuni modelli hanno letteralmente emesso zero particelle di ossidi di azoto. La Mercedes C 220 d, ad esempio, ha registrato 0 mg/km.

Motori diesel euro 6d: il tasso di inquinamento dei veicoli

Anche numerosi altri modelli hanno riscontrato ottimi valori. Ad esempio, la BMW 520d Touring e l’Opel Astra 1.6 D hanno registrato solo 1 mg/km. Altre auto, come la Golf, la Citroen Berlingo, e la Audi A8, hanno registrato valori che vanno dai 7 ai 15 mg/km. Un po’ di tempo fa, il CNR (Consiglio Nazionale di Ricerca) ha dimostrato addirittura che tali motori presentano un’emissione di gas combusti (HC e CO) molto più bassa di altre motorizzazioni.

Un fattore temuto è l’emissione di polveri sottili, dette anche particolato. Anche sotto questo punto di vista, i moderni FAP annullano quasi totalmente l’emissione di tali polveri nocive, mentre il particolato emesso dai motori a benzina (non dotati di fap) sarebbe addirittura più pericoloso.

Dunque, stando a questi dati, il problema delle emissioni del PM10 riguarderebbe solamente le vecchie motorizzazioni, che sono comunque tante in Italia. Il tasso di emissioni di marcia dei moderni euro 6, dunque, è paragonabile quasi alle moderne vetture elettriche, senza considerare il ciclo di vita completo.