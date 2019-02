Dacia Duster accelera a tutto gas: arriva la nuova versione ecologica a GPL

Cosa ne pensa l’autore

Carlo Crescenzi - Continuiamo a chiamarle auto low cost, ma molte nuove proposte - come la nuova Dacia Duster alimentata a Gpl - sono molto intelligenti e convenienti. Inoltre, ci permettono di inquinare meno e di spendere meno alla pompa della benzina. L'auto è molto popolare sulle strade italiane, ed a me personalmente non dispiace per nulla: anzi.