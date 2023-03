Crossover: i principali vantaggi e perché sceglierne uno

Lexus, il Brand Premium del Gruppo Toyota, sta puntando molto sull’elettrificazione delle proprie vetture proponendo modelli Premium Hybrid, Plug-in Hybrid e Full Electric.



In particolare, durante gli ultimi dieci anni, il mercato degli Sport Utility Vehicle (SUV), così come quello dei crossover ha assistito a un forte incremento in termini di vendite e apprezzamento generale.

Per quale ragione i crossover hanno riscosso così tanto successo?

La risposta a questa domanda è in realtà molto semplice.

Innanzitutto, gli automobilisti tendono ad apprezzare i crossover poiché vengono ancora percepiti come una novità nel settore delle quattro ruote. Inoltre, questa categoria di vetture è dotata di numerose caratteristiche derivate dai modelli di riferimento che sono stati “fusi” insieme. Infatti, un crossover sa essere spazioso come una familiare, ma il design è decisamente più ricercato essendo ispirato a quello dei SUV. Anche la versatilità è ottima, pari o superiore a quella offerta dalla monovolume; il tutto mantenendo ottime rifiniture, comparabili a quelle che caratterizzano le più lussuose e distinte berline.

Tuttavia, quelli appena elencati sono solamente alcuni dettagli che rendono i crossover una buona scelta.

Sicurezza e tenuta di strada al primo posto

Un crossover non teme i fondi stradali sterrati, bagnati o sconnessi. Infatti, l’assetto prevalentemente rialzato permette di guidare senza grosse difficoltà su moltissime tipologie di terreno in modo da non andare a danneggiare l’automobile. Il tutto evitando la costosa trazione integrale 4×4, decisamente più tipica dei SUV. Infatti, nonostante la mancanza di quattro ruote motrici, un crossover se la caverà egregiamente anche sulle superfici più scivolose, tra cui quelle coperte di neve, foglie o acqua.

Ciò è reso possibile dalle dotazioni tecnologiche e di assistenza alla guida come, ad esempio, il controllo di trazione. Questo sistema si occuperà di ridurre drasticamente il rischio di sbandare o di perdere completamente il controllo della vettura a causa della scarsa aderenza.

Posizione di guida rialzata: i vantaggi in termini di visibilità

Esattamente come per i SUV, i crossover sanno distinguersi per il loro assetto rialzato. Questa caratteristica consente non soltanto di guidare sulle strade più dissestate, ma anche di godere di una posizione di guida rialzata rispetto alle classiche auto. Tale peculiarità permette al guidatore di percepire al meglio la strada. Di conseguenza, alla guida di un’automobile come questa, sarà possibile individuare in anticipo eventuali pericoli o rischi per la circolazione stradale posizionati sul tragitto da seguire.

Inoltre, per tutti gli altri occupanti, una macchina più alta significherà maggiore comfort. Infatti, i passeggeri di un crossover viaggeranno più comodi e senza avvertire eccessivamente le asperità del fondo stradale.

Abitabilità: lo spazio a disposizione garantito dall’ampio abitacolo

Un elemento che senza dubbio si configura come distintivo dei crossover è legato all’abitabilità degli interni. Questa caratteristica è stata direttamente ereditata dalle automobili station wagon. Infatti, essendo vetture per lo più ideate per le gite fuori porta, la spaziosità non può di sicuro mancare.

Dunque, queste auto non peccano certo in relax e comodità durante i viaggi, ma neanche in capacità di carico relativa al bagagliaio.

La flessibilità e praticità dei crossover

Chiaramente, i crossover non sono indicati solo per gli spostamenti finalizzati alle gite fuori porta, per la vita all’aria aperta o per il fuoristrada, poiché sono progettati per adattarsi a numerose esigenze e altrettanti stili di vita.

A tal proposito, è bene sottolineare come essi siano completi di diverse soluzioni che possano garantire il tipico comfort offerto dalle più comuni monovolume.

Per questo motivo, si comporteranno egregiamente nel traffico, ma anche sulle più scorrevoli strade extraurbane.

Stiamo quindi parlando di automobili funzionali, in grado di rivelarsi adatte per soddisfare ogni necessità. Per fare un esempio più concreto, molti crossover sono dotati di sbarre sul tettuccio. Questa è una caratteristica che va oltre i meri fini estetici, bensì risulterà utile soprattutto per il trasporto di carichi extra o particolarmente ingombranti.

In conclusione, i crossover sono potenzialmente adatti a tutti gli automobilisti; risultano perfetti per le giovani coppie, ma anche per i single o le famiglie non troppo numerose. Inoltre, queste auto moderne e innovative permettono al guidatore di distinguersi nel traffico grazie al loro design unico.