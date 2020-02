Coronavirus: FCA chiude lo stabilimento in Serbia

FCA ha chiuso temporaneamente lo stabilimento in Serbia a causa del Coronavirus. Si tratta di una causa indiretta e a ufficializzare la notizia è stato il leader della Fim-Cisl, Marco Bentivogli. Il problema nasce dal fatto che in Serbia la 500X che vi si produce necessita di componenti provenienti dalla Cina. Poiché i trasporti sono bloccati, non ci sono i componenti per l’assemblaggio e, dunque, è stato necessario fermare temporaneamente la catena di montaggio.

Al momento, la chiusura è iniziata giovedì e si terrà almeno fino a martedì, tuttavia non si esclude che il periodo potrà essere molto più lungo. Tra i componenti mancanti ci sono paraurti, impianto audio e simili: si parla di pezzi importanti.

FCA e Coronavirus: ripercussioni anche in Italia

Già Manley, l’amministratore delegato di FCA, aveva spiegato che i problemi riscontrati con il Coronavirus sarebbero arrivati fino all’Europa, senza però specificare in quale paese. Oltre alla Fiat Chrysler Automobiles, anche tutti gli altri produttori di automobili si trovano nella stessa situazione se fanno uso di componenti provenienti dalla Cina.

Nella stessa Cina, inoltre, molte industrie sono ancora chiuse per evitare contagi. Pertanto, oltre ai problemi di trasporto, c’è anche l’inconveniente che sono proprio le aziende cinesi a non produrre più niente. FCA fa sapere nella giornata di venerdì, però, che la produzione mensile non dovrebbe variare, puntando a recuperare nei giorni finali del mese stesso.

Proprio nei pressi di Wuhan si realizza il maggior numero di componenti meccanici. Il problema riguarda maggiormente Volkswagen in quanto utilizza maggiori quantità di pezzi cinesi, mentre le auto del gruppo PSA (Peugeot, Opel) e FCA ne usano in minor quantità. FCA inoltre ha avviato solo il mese scorso una joint venture con Hon Hai per produrre veicoli elettrici di nuova generazione per competere nel mercato dei veicoli elettrici a zero emissioni. Seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni.