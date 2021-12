Come scegliere l’assicurazione auto in base alle proprie esigenze

Se la vostra assicurazione auto sta per scadere o se al contrario siete in procinto di sottoscriverne una per la prima volta, leggete con attenzione questa guida.

L’Rca è obbligatoria per legge, quindi, è necessario scegliere con cura l’assicurazione adeguata alle proprie esigenze. Per aiutarvi in questa decisione, vi forniremo tutti i consigli e le dritte per un acquisto consapevole e una tutela sicura del proprio veicolo. A partire dall’imprescindibile preventivo assicurazione, passando per alcuni vantaggi offerti a livello governativo o dalle singole compagnie di settore.

Prima di cominciare, una breve premessa. Esiste un margine di tolleranza, stabilito dal Codice civile, quando scade la polizza auto e questo corrisponde a 15 giorni, quindi non serve affannarsi con troppo anticipo per la ricerca.

Preventivo assicurazione

Per scegliere al meglio la polizza auto, è consigliabile fare un preventivo assicurazione online. Tutte le compagnie permettono di fare questa simulazione sul proprio sito o in alternativa si può agire tramite gli aggregatori di tariffe. Si risparmia così tempo e si può fare tutto da casa senza troppe complicazioni o l’esigenza di recarsi fisicamente all’agenzia.

Basterà procurarsi i dati dell’automobile e inserirli dove richiesto. Quelli fondamentali sono: attestato di rischio, libretto di circolazione e documento d’identità. A volte basta solo digitare la targa e il resto verrà proposto facilmente in una schermata a scorrere. Tra le compagnie che permettono una comparazione immediata già online, si può optare alla funzione di preventivo per l’assicurazione su realemutua.it.

A disposizione per gli automobilisti c’è la classica e semplice responsabilità civile ma non solo. Impreziosiscono il quadro delle possibilità: assicurazione furto-incendio, Kasko, tutela legale, soccorso stradale, ecc.

Consigli per risparmiare

Prima di stipulare un contratto o di tentare un preventivo di assicurazione, la volontà è sempre quella di risparmiare ma senza rinunciare ai propri bisogni. È possibile conciliare le due cose?

In effetti, ci sono elementi che incidono positivamente sul premio finale, in modo da permettere tariffe vantaggiose e buone soluzioni. Quelle che analizzeremo nel dettaglio sono: formula di guida, scatola nera, franchigia e RC Familiare (Legge Bersani).

Il primo consiglio per la propria polizza è quello di inserire l’opzione guida esperta o esclusiva. Sta ad indicare che l’auto verrà guidata solo da conducenti con esperienza o nel secondo caso solo dal contraente. A differenza della guida libera per esempio, inserendo questa formula ci sarà la possibilità di uno sconto sul premio finale.

Un altro fattore da considerare riguarda la franchigia, ovvero la parte di danni non coperta dall’assicurazione perché troppo esigua a livello economico. La polizza sarà vantaggiosa se lo scoperto non risulta alto. Inoltre, prima di sottoscrivere il contratto vanno lette con attenzione tutte le clausole di esclusione.

Da non sottovalutare, il capitolo dedicato alla scatola nera, stiamo parlando di uno strumento che si installa sul veicolo, tramite un Gps geolocalizza il mezzo e monitora i chilometri percorsi, la velocità e la condotta di guida di chi si mette al volante. Installare questo dispositivo da diritto ad un prezzo più contenuto.

Nella stipulazione della polizza assicurativa, può essere d’aiuto la Legge Bersani e l’introduzione dell’Rc Familiare. È un’agevolazione governativa che permette di ereditare la classe di merito di un membro dello stesso nucleo familiare. Questa classe procede in scale, da 1 a 18, più alta è più cospicuo il prezzo per la polizza auto. L’Rc familiare ha ampliato il campo d’azione.

In estrema sintesi, per scegliere l’assicurazione auto adatta alle proprie esigenze bisogna cogliere le opportunità fornite dai preventivi online. Così come le facilitazioni familiari e i bonus legati alla guida o alla presenza della black box.