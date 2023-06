BYD sbarca in Italia con le sue auto elettriche a batteria Blade

BYD, il colosso cinese delle auto elettriche, ha annunciato il suo ingresso ufficiale nel mercato italiano con due modelli: la berlina Han e il SUV Tang. Altri due modelli, il crossover Yuan e il monovolume Song, arriveranno entro la fine dell’anno.

L’azienda ha anche siglato un accordo con la società di noleggio a lungo termine ALD Automotive per la distribuzione dei suoi veicoli nel nord Italia. BYD, acronimo di Build Your Dreams, è uno dei maggiori produttori di auto elettriche al mondo, con oltre 1,6 milioni di unità vendute dal 2008. Fondata nel 1995 come produttore di batterie ricaricabili, l’azienda ha ampliato la sua attività nel settore dell’energia rinnovabile, dei trasporti pubblici elettrici e delle soluzioni di mobilità intelligente. Tra i suoi azionisti figura il noto investitore Warren Buffett.

I due modelli che BYD ha lanciato in Italia sono dotati di una tecnologia proprietaria chiamata Blade Battery, che promette una maggiore sicurezza, durata e densità energetica rispetto alle tradizionali batterie agli ioni di litio. La berlina Han ha una potenza di 222 kW (302 CV), un’autonomia di 605 km (WLTP) e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi. Il SUV Tang ha una potenza di 360 kW (490 CV), un’autonomia di 520 km (WLTP) e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi. Entrambi i modelli sono equipaggiati con sistemi di assistenza alla guida avanzati e connettività wireless.

I prezzi dei due modelli sono competitivi rispetto alla concorrenza: la berlina Han parte da 39.900 euro, mentre il SUV Tang parte da 59.900 euro. BYD offre anche una garanzia di otto anni o 160.000 km sulla batteria e sul motore elettrico.

L’azienda prevede di vendere circa 2.000 auto in Italia nel primo anno e di raggiungere una quota di mercato del 5% entro il 2025.Per facilitare la diffusione dei suoi veicoli nel nord Italia, BYD ha stretto una partnership con ALD Automotive, una società specializzata nel noleggio a lungo termine di auto aziendali e private. L’accordo prevede che ALD Automotive offra ai suoi clienti la possibilità di noleggiare le auto BYD a condizioni vantaggiose e con servizi inclusi, come l’assicurazione, la manutenzione e l’assistenza stradale.

Inoltre, ALD Automotive si occuperà della gestione delle infrastrutture di ricarica necessarie per i veicoli BYD. Con l’arrivo in Italia, BYD si propone come un nuovo protagonista nel mercato delle auto elettriche, offrendo prodotti innovativi, affidabili e convenienti. L’azienda punta a contribuire alla transizione energetica e alla riduzione delle emissioni di CO2, in linea con gli obiettivi dell’Unione Europea e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.