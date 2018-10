BMW presenta X7, il mega suv di lusso da 7 posti

BMW ha appena tolto i veli al suo maxi suv. Denominato X7, con i suoi 5,15 metri di lunghezza è a tutti gli effetti un mostro della strada. Pesante 2,5 tonnellate, nasce di serie con tre file di sedili che possono arrivare ad ospitare fino a sette persone.

L’ammiraglia a ruote alte della casa bavarese è un vero concentrato di lusso, destinato ad uscire dalle catene di montaggio a partire dal prossimo mese di dicembre. In Italia il suv di taglia extra-large arriverà nella prima parte del prossimo anno, con prezzi a partire da 92.900 euro.

Pur disponibile nel Vecchio Continente, la sua stessa mole non nasconde quali siano i mercati in cui sarà più apprezzato. La dirigenza conta di farla diventare una vera e propria icona lì dove questo genere di vetture è da anni molto apprezzato, ovvero Nordamerica e Cina.

Le caratteristiche

A Monaco hanno voluto fare le cose in grande in ogni senso. Hanno infatti reso il logo della doppia elica di dimensioni maggiori rispetto agli altri modelli a listino; persino le due classiche prese d’aria a doppio rene sono le più grandi fino ad oggi mai disegnate.

Con un passo di 3,10 metri, il confort interno non può che essere di primordine. A tal fine è sufficiente considerare che nella configurazione a sette posti, il vano di carico raggiunge i 1.376 litri, che diventano 2.560 abbattendo l’ultima fila di sedili. Anche in fatto di gommature predominano le dimensioni over size. I meno esigenti dovranno in questo caso “accontentarsi” di cerchi base da 21”.

Al lancio previsto per marzo 2019 sarà disponibile una gamma di motori, tutti rigorosamente 3.0 a sei cilindri in linea. Come preannunciato dai tecnici tedeschi, le potenze saranno comprese tra i 245 e i 400 cavalli.

Gli optional disponibili saranno davvero pochi, anche perché una vettura di questo calibro uscirà di fabbrica con una lista di accessori da far impallidire.

Le poche personalizzazioni riguarderanno i cerchi da 22”, l’Executive Drive Pro che modifica l’assetto di marcia, i fari Laserlight, gli Adas del Driving Assistant Professional, l’impianto audio Bowers & Wilkins Diamond Surround da 5.200 euro, il climatizzatore a cinque zone e i sedili con le funzioni di riscaldamento e di massaggio.