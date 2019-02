Bentley Bentayga Speed: ecco il nuovo suv più veloce al mondo

Dall’Inghilterra sono giunti tutti i dettagli inerenti al prossimo suv della Bentley, che dovrebbe essere il più veloce al mondo. Si chiamerà Bentley Bentayga Speed e le prestazioni saranno di poco superiori a quelle della Lamborghini Urus (prodotta in Italia), nonostante la carenza di cavalli a confronto. La Urus eroga 650 cv, mentre la Bentayga Speed arriverebbe solo a 635 cv.

La velocità massima dichiarata per il suv della Bentley è di 306 km/h, un solo chilometro all’ora in più rispetto alla rivale di Sant’Agata Bolognese. L’auto sarà presentata a Marzo, in occasione del Salone di Ginevra 2019. La carrozzeria della Bentayga Speed presenta un andamento lussuoso e raffinato. Gli interni in alcantara fanno spiccare ancora di più il lusso dell’abitacolo. Per chi volesse, è possibile scegliere gli interni in cuoio, senza pagare alcun costo aggiuntivo.

Bentley Bentayga Speed: la scheda tecnica

Proprio perché si tratta di una Bantayga più performante, sulla versione Speed le molle degli ammortizzatori sono state irrigidite per garantire una miglior risposta allo sterzo ed una maggior tenuta di strada in curve ad alta velocità. La trazione è integrale-permanente, il che garantisce elevata aderenza su ogni tipo di superficie.

Grazie ai freni in ceramica, capaci di resistere a temperature al di sopra dei 1.000 gradi, la coppia frenante generata è di 6.000 Nm. La coppia motrice erogata, invece, è di 900 Nm, mentre l’accelerazione da 0 a 100 km/h viene coperta in 3.9 secondi. In più, la nuova Bentayga è dotata del Bentley Dinamic Ride che consente di limitare il rollio per aumentare l’aderenza all’asfalto.

È molto probabile che il prezzo di acquisto della Bentley Bentayga Speed sia superiore ai 300 mila euro e, se al momento della presentazione dovesse davvero dimostrare di poter toccare i 306 km/h, allora diventerebbe il suv più veloce al mondo.