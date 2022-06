Auto, stop alle vetture a benzina e diesel, manca poco: la data da segnare

Ascolta questo articolo

In questi ultimi anni la sensibilità per l’ambiente è notevolemente cresciuta anche nella pubblica opinione. Come si sa i governi di tutto il mondo stanno cercando di porre fine al problema dell’inquinamento atmosferico, le cui conseguenze si stanno facendo sentire pesantemente sul clima, con eventi meteo estremi in diverse parti del globo. Questo sta costringendo le autorità internazionali ha sensibilizzare sempre di più i governi sul rispetto per l’ambiente.

Le emissioni di Co2 sono altissime soprattutto in Occidente e nei Paesi industrializzati, questo contribuisce a creare il cosiddetto effetto serra, responsabile appunto dell’aumento delle temperature a livello globale. Si stima che nei prossimi anni la temperatura media della Terra potrebbe aumentare anche di 1-2 gradi: questo aumento, che può sembrare minmo, potrebbe avere conseguenze estreme anche per l’umanità. a contribuire all’inquinamento è anche il traffico veicolare, per cui due tipologie di autovetture non verranno più prodotte. Vediamo di quali si tratta.

Niente produzione

Come si sa quasi tutte le persone sulla faccia del nostro pianeta hanno bisogno di un mezzo per potersi spostare. Non tutti amano spostarsi con i mezzi pubblici, per cui in una famiglia a volte ci possono essere anche più automobili adibite agli usi più svariati. Ovviamente oggi ci sono anche le auto elettriche, ma sono milioni di milioni ancora quelle in circolazione che usano i combustili come diesel e benzina.

Ebbene, proprio le auto a diesel e benzina stanno per scomparire dal mercato. Saranno sostituite da veicoli più ecologici. L’Europa ha deciso che dal 2035 non verranno più prodotte auto che utilizzano la benzina o il diesel, per quella data chiunque possegga un veicolo di questo genere dovrà abbandonaralo.

Nell’ambito della transizione energetica in atto, la casa automobilistica Fiat ha deciso che a breve non venderà più auto con motorizzazioni termiche, ma solo vetture ibride ed elettriche. La misura dal prossimo 1 luglio sarà in vigore anche sul mercato britannico. Insomma si va sempre più incontro ad un utilizzo green delle autovetture e di tutti i mezzi in generale.