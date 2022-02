Ormai quasi ogni persona in Italia ha la propria automobile. C’è chi la usa per piccoli spostamenti, chi per andare a lavoro o chi semplicemente la possiede per svolgere le piccole faccende di ogni giorno. Eppure non tutti conosciamo a volte il funzionamento dei nostri veicoli, tanto che ci scordiamo di avere con noi un dispositovo importantissimo che spesso serve anche a non causare incidenti. E non si tratta di un dispositivo che hanno solo le macchine di ultima generazione, ma tutti i veicoli prodotti fino a questo momento.

Come si sa è importante avere i tergicristalli funzionanti, unitamente a cose più importanti, come ad esempio i freni. Altro strumento di non poco conto, da tenere sempre efficienti, è il freno a mano. Eppure anche questo strumento ogni tanto ci si scorda di averlo con sè, dimenticandosi di inserirlo circostanza nella quale è facile vedere il veicolo che si sposta da solo e magari va a colpire qualche altro mezzo magari parcheggiato per strada, producendo anche dei danni. Ma qual’è lo strumento che tutti hanno, ma che il 90% degli automobilisti non sa di avere.

Due piccole luci

Passiamo quindi a vedere che cosa c’è rappresentato sul cruscotto dell’auto, nella zona dove ci sono tutte le spie. Se si preme un qualsiasi pulsante si accende, come si sa, la relativa spia. C’è ad esempio quella dell’inserimento del freno a mano, ma anche quella dell’acqua, della batteria, dell’olio etc. Sul cruscotto c’è solitamente un pulsante che rappresenta un triangolo.

Quest’ultimo rappresenta le “quattro frecce”. Ma non stiamo parlando di questo pulsante, che comunque quasi tutti sanno di avere ma che non utilizzano quasi mai quando ci si ferma. Ciò che la maggior parte degli italiani non sanno di avere sono due lucine lampeggianti. Si chiamano “frecce” e servono ad indicare la direzione che l’auto prendere a breve.

Non è raro vedere automobilisti indisciplinati che svoltano senza indicare la direzione nella quale si intende procedere. Per azionare le “frecce” basta spingere, in alto o in basso la levetta che si trova a sinistra, al lato del cruscotto. Si tratta di un gesto semplice, ma che semplicemente a volte molti snobbano.