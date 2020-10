Auto ibride Plug-in: efficienza e potenza per un’appagante esperienza di guida

Non c’e dubbio che il futuro del settore automobilistico sia l’elettrico ma nel panorama tecnologico attuale le auto ibride plug-in rappresentano certamente il miglior compromesso tra versatilità, efficienza e potenza, garantendo allo stesso tempo una piacevole esperienza di guida in termini di comfort e sicurezza.

I veicoli ibridi sono sempre più apprezzati nel mercato europeo con un trend di vendite in costante aumento. Ma come funziona esattamente un’auto ibrida? Si tratta semplicemente di una vettura che affianca un motore elettrico ad un tradizionale propulsore a benzina o gasolio, combinazione che permette un significativo risparmio di carburante con evidenti vantaggi per l’ambiente e per il proprio portafoglio.

Anche Peugeot ha creduto fortemente nelle auto ibride, accompagnando con una versione elettrificata ogni nuovo lancio di prodotto. Ne sono un esempio le Peugeot 508 Hybrid e 508 SW Hybrid ma anche il SUV Peugeot 3008 Hybrid.

Peugeot 508 Hybrid e 508 SW Hybrid: efficienza ai massimi livelli

Con le 508 Hybrid, anche in versione SW, la casa del Leone francese ha superato sé stessa ottenendo risultati degni di nota dal test di omologazione in base al nuovo protocollo WLTP:

508 HYBRID : garantisce emissioni di C02 /km da 27g a 38g (1,3L/100km) ed un’autonomia massima di 54 km in modalità 100% elettrica.

: garantisce emissioni di C02 /km da 27g a 38g (1,3L/100km) ed un’autonomia massima di 54 km in modalità 100% elettrica. 508 SW HYBRID: con emissioni da 30g a 36g di C02 /km (1,3L /100km) e un’autonomia massima di 52 km in modalità full electric in base alle opzioni.

Tali valori sono possibili grazie al sapiente accostamento di un motore elettrico da 110 CV (80kW) ad un motore benzina PureTech turbo da 180 CV (133kW). Piccola nota sulla batteria di questi interessanti veicoli ibridi: la batteria da 11,8 kWh si ricarica in poco meno di 1 ora e 45 minuti se collegata ad una Wallbox.

Nuovo SUV Peugeot 3008 Hybrid e Hybrid4: trazione potente per una vettura raffinata ed ecologica

Efficiente, versatile e dinamico: il nuovo SUV Peugeot caratterizzato dalla trazione ibrida promette delle inedite esperienze di guida. Ed è davvero cosi. Scegliendo, infatti, la modalità 100% elettrica ci troviamo al volante di una vettura silenziosa, che viaggia in modo fluido e scorrevole, senza vibrazioni. La coppia motore immediata garantisce un’accelerazione rapida che lascia senza parole.

Il nuovo SUV PEUGEOT 3008 è commercializzato nelle versioni HYBRID4 300 e-EAT8 AWD (trazione integrale) e HYBRID 225 e-EAT8 FWD (trazione anteriore).

La trazione nella versione HYBRID è garantita da un motore a benzina PureTech da 133 kW/180 CV affiancato da un motore elettrico da 81 kW anteriore. Nella versione HYBRID4 troviamo, invece, un benzina PureTech da 147 kW/200 CV oltre a due propulsori elettrici, uno anteriore ed uno posteriore, rispettivamente da 81 kW e da 83 kW.

Sono sufficienti 7 ore per la ricarica completa delle batterie (con presa standard 8A – 220V), tempo che si riduce ad 1h45min con una Wallbox.