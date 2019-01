Audi si conferma in Italia come leader tra i marchi premium

Anche nel 2018, Audi si conferma il più apprezzato tra i marchi premium offerti nel nostro paese. A sancire questo riconoscimento troviamo i dati di vendita, che incoronano la casa dei quattro anelli come l’auto di lusso più acquistata dagli automobilisti italiani.

L’anno appena concluso ha infatti registrato 62.776 unità immatricolate, contro le 61.318 della Mercedes e le 57.121 della Bmw. Per il decimo anno consecutivo, le più acerrime rivali si sono dovute arrendere allo strapotere del marchio di Ingolstadt, che continua a riscuotere consensi e favori. Ma Audi Italia può sorridere anche per un altro motivo: il nostro mercato si conferma il quinto in assoluto dietro solo a Cina, Germania, Usa, e Regno Unito.

A questo punto, ci si domanda quale sia il segreto del brand che orbita all’interno della galassia Volkswagen. Sicuramente, non si può non citare la gamma non solo completa, ma anche al top in fatto di avanguardia tecnologica. Il rinnovamento generazionale non ha escluso nessuno modello a listino. Le nuove Audi A7 Sportback, Audi A6, Audi A6 Avant, Audi Q8 e Audi R8 hanno convinto gli automobilisti nostrani, senza poi dimenticare la best seller A4, un’icona che con 8.600 unità vendute continua a confermarsi leader del segmento D. Ma i dati più sorprendenti arrivano dalla gamma Q: gli sport utility si fanno largo conquistando il 44% del totale immatricolato di casa Audi.

Ma il costruttore teutonico ha sempre dimostrato di saper guardare al futuro. Anche oggi la dirigenza è impegnata in piani che promuovono gli impegni di mobilità a impatto zero. Oltre a creare una rete indipendente di infrastrutture per la ricarica elettrica, ci si appresta anche a far debuttare la e-tron, la capostipite di un’intera famiglia di auto alla spina che, nel 2025, avrà a listino ben 12 modelli.

Ma oltre ai progetti eco-friendly, Audi è più che mai sinonimo di digitalizzazione. Le sue soluzioni high-tech garantiscono il non plus ultra in fatto di condivisione, interazione, sicurezza, e qualità della vita a bordo. Senza poi dimenticare la cura e l’affidabilità, due elementi che storicamente contraddistinguono il dna del costruttore tedesco.