Arrivano le versioni ibride di Fiat Panda e Fiat 500

Se ne parlava già da diversi mesi, ma ora è ufficiale: Fiat Panda e Fiat 500 sono finalmente disponibili anche in versione ibrida. Ordinabili già dallo scorso 10 gennaio, le prime consegne delle due citycar più amate dagli automobilisti italiani sono previste a partire dal mese di febbraio, quando c’è da aspettarsi che in molti vorranno poter accedere ad una tecnologia capace di ridurre non solo i consumi, ma anche le emissioni allo scarico.

Come già ventilato, per dar vita al primo ibrido leggero di casa Fiat, come motorizzazione si è scelto il Firefly da 3 cilindri con 70 cavalli di potenza. Quest’ultimo è stato accoppiato a un motore elettrico BSG (Belt integrated Starter Generator) da 12 volt, collegato a sua volta a una batteria al litio da 11 Ah di capacità.

Il sistema si rivela molto utile soprattutto nelle fasi di riavvio del propulsore, quando si può contare sull’energia accumulata durante frenate e decelerazioni. Dall’altra parte, il BSG oltre a ridurre le vibrazioni durante le fasi di start and stop, permette di spegnere il propulsore termico ad andature inferiori a 30 km/h: in questo caso spostando il cambio il folle, si attiva il “veleggiamento”, la modalità che di fatto alimenta tutti i sistemi di bordo grazie all’energia cinetica accumulata dal veicolo in movimento.

Pesante solamente 77 chilogrammi, il motore ibrido in dotazione a Panda e 500 è abbinato ad un nuovo cambio manuale a 6 rapporti con una sesta marcia lunga, progettata per ridurre il numero di giri alle andature autostradali. Con queste premesse è logico aspettarsi su entrambi i modelli un discreto risparmio di carburante, anche se le stime del 30% diffuse dal costruttore sembrano fin troppo ottimistiche per un’unità che non può marciare in modalità solo elettrica.

Esternamente i due modelli sono riconoscibili per la presenza di un logo a forma di H posto sui montanti delle portiere, al quale fa seguito la scritta “Hybrid” sul portellone posteriore. Inoltre, in ossequio alla sempre più imperante necessità di ridurre al minimo l’impatto ambientale, anche i sedili sono in parte realizzati con il filato Seaqual Yarn, ricavato da plastica riciclata per il 10% di origine marina e per il restante 90% da origine terrestre. Inoltre, per la prima volta in assoluto, Panda e 500 saranno disponibili in un’unica serie speciale che prende il nome di Hybrid Launch Edition, il cui prezzo di partenza è fissato a 10.900 euro.