Arriva il primo aggiornamento per Volvo XC40 Recharge

La grande novità è che i dati fondamentali per avere sempre un veicolo aggiornato e in continuo miglioramento passano over-the-air.

I possessori di Volvo XC40 Recharge, il suv compatto e personalizzabile con tecnologia ibrida di Volvo, riceveranno a breve il primo pacchetto di aggiornamenti OTA, contenente sviluppi e aggiornamenti software che andranno a incidere sulle prestazioni, già di ottima qualità del SUV. Grazie allo scambio dati su rete mobile consente l’aggiornamento di molti di gestione legati al motore e trasmissione, alla gestione della batteria, alla connettività.

L’aggiornamento sulle auto con tecnologia OTA avviene tramite una connessione dati e un pacchetto da scaricare e poi installare, una sorta di aggiornamento del sistema operativo ( come accade per i PC o per gli smartphone)

Volvo XC40 Recharge permetterà di utilizzare il nuovo software di gestione del motore elettrico e della batteria quindi di avere maggiore autonomia. L’ottimizzazione dei parametri elettronici che governano l’auto in ogni contesto è la grossa novità che renderà possibile questo miglioramento.Miglioramenti e aggiornamenti anche sul motore e sulla sicurezza.

Ai clienti europei apparirà una richiesta di aggiornamento direttamente sullo schermo dell’infotainment, accettando l’aggiornamento potranno usufruire di una maggior velocità di ricarica e delle evoluzioni software legate ad Android Automotive oltre a notevoli miglioramenti sui collegamenti Bluetooth, il climatizzatore, il manuale utente, e le quattro telecamere presenti sul veicolo.

Molto apprezzato il fatto di non doversi più recare in officina, risparmiando tempo prezioso e, visto il periodo storico, evitando spiacevoli attese o inconvenienti.

Questo modello può essere facilmente noleggiato grazie all’iniziativa di Volvo disponibile anche online. Per chi volesse sperimentare queste nuove funzionalità prima di procedere con l’acquisto di un’auto moderna, comoda ed elegante.

Oltre al SUV compatto XC40 con tecnologia ibrida, la casa madre ha recentemente presentato anche il modello C40 interamente elettrica che probabilmente potrà godere di una tecnoligia simile.