Alfa Romeo Stelvio by Romeo Ferraris: l’elaborazione tocca i 556 cv

Se 510 cavalli non bastassero su un suv come l’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, Romeo Ferraris soddisferà il desiderio di avere più potenza. Con questa particolare elaborazione, l’auto raggiunge i 556 cv, con un aumento di 46 cavalli e la velocità massima tocca i 290 km/h, ben 9 km/h in più rispetto alla versione di serie.

Anche la coppia motrice subisce un aumento di 60 Nm e ciò comporta un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3.6 secondi, invece di 3.8 della Quadrifoglio di serie. L’elaborazione riguarda 3 aspetti fondamentali: la centralina, la meccanica e l’estetica e lo stesso tipo di elaborazione può essere apportato anche alla versione diesel e quella benzina meno performante.

Alfa Romeo Stelvio tuning: più potenza e più agilità

Partendo dalla 2.0 a benzina, la potenza passa da 200 a 246 cv, mentre la coppia da 330 a 400 Nm. Con queste modifiche, lo scatto da 0 a 100 km/h viene coperto in 6.2 secondi, invece di 7.2. Il guadagno di è circa un secondo. La velocità massima ha subito un incremento di 10 km/h, arrivando a 225 km/h. La versione 2.0 da 280 cv, invece, subisce un incremento di 33 cv e 58 Nm di coppia.

La versione turbodiesel da 2.2 litri è forse quella che guadagna di meno, ma d’altronde di parla di un motore non nato per avere specifiche sportive: l’auto recupera 31 cv, partendo dai 180 originali, e 50 Nm, con una velocità massima di 216 km/h. Con l’utilizzo dei kit distanziali, è stata allargata la carreggiata di 20 millimetri all’anteriore e 25 millimetri al posteriore e il guadagno ci ciò è una tenuta di strada decisamente migliore.

Dal punto di vista estetico, la modifica è il cambio di colore: Romeo Ferraris ha optato per una tonalità diversa dal solito e molto azzardata. L’auto è stata wrappata con un Avery Color Flow, un colore che mischia il verde scuro, il bronzo, e il viola. Il colore cambia in base alla prospettiva dalla quale l’auto viene guardata. Sono stati cambiati alcuni componenti estetici, come le mascherine, gli specchietti, e le maniglie (cambiando il colore in carbonio bianco). Infine, ma non meno importante, è stato applicato un sistema di scarico omologato della Ragazzon, con doppia sonorità variabile con il telecomando dal guidatore.