YouTube Premium ora offre video a 1080p su Android e TV

YouTube Premium è il servizio a pagamento di YouTube che offre ai suoi abbonati diversi vantaggi, tra cui la rimozione delle pubblicità, il download dei video, lo sfondo e la riproduzione offline. Ora, YouTube Premium aggiunge un’altra funzionalità esclusiva: la possibilità di guardare i video a 1080p su Android e TV.

Questa funzionalità era già disponibile per i dispositivi iOS e web, ma ora è stata estesa anche agli utenti Android e TV. Ciò significa che gli abbonati a YouTube Premium potranno godere di una maggiore qualità dei video, anche quando la connessione internet è lenta o instabile. Infatti, YouTube Premium permette di scegliere il bitrate dei video, ovvero la quantità di dati che vengono trasmessi al secondo. Più alto è il bitrate, più alta è la qualità dell’immagine e del suono, ma anche maggiore è il consumo di dati.

Normalmente, YouTube adatta il bitrate in base alla velocità della connessione, ma con YouTube Premium si può forzare il bitrate a 1080p, anche se la connessione non lo supporta.

Questo può essere utile per chi vuole guardare i video in alta definizione senza interruzioni o sfocature, ma richiede anche una maggiore capacità di memoria del dispositivo, poiché i video occupano più spazio. Inoltre, bisogna fare attenzione al piano dati del proprio operatore telefonico, poiché guardare i video a 1080p può esaurire rapidamente il traffico disponibile.

Per attivare la funzionalità di 1080p su Android e TV, bisogna andare nelle impostazioni dell’app di YouTube e selezionare la voce “Qualità video”. Lì si potrà scegliere tra le opzioni “Auto”, “Migliore disponibile”, “1080p” e “Bassa”. Se si sceglie “1080p”, tutti i video verranno riprodotti a questo bitrate, indipendentemente dalla connessione. Se si sceglie “Migliore disponibile”, YouTube sceglierà il bitrate più alto possibile in base alla connessione. Se si sceglie “Auto”, YouTube adatterà il bitrate in modo dinamico in base alla connessione. Se si sceglie “Bassa”, YouTube ridurrà il bitrate al minimo per risparmiare dati. La funzionalità di 1080p su Android e TV è già disponibile per gli abbonati a YouTube Premium in alcuni paesi, tra cui Italia, Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Australia.

Si prevede che verrà estesa ad altri paesi nei prossimi mesi. YouTube Premium ha un costo di 11,99 euro al mese in Italia e offre anche l’accesso a YouTube Music Premium, il servizio di streaming musicale di YouTube. In alternativa, si può optare per un abbonamento familiare che costa 17,99 euro al mese e permette di condividere il servizio con fino a cinque membri della famiglia.