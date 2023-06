YouTube più conciliante con le tesi negazioniste e la disinformazione

YouTube ha deciso di cambiare la sua politica di integrità elettorale e di non eliminare più i contenuti che sostengono che ci siano state frodi, errori o problemi tecnici nelle elezioni presidenziali del 2020 e in altre elezioni statunitensi, come ha confermato la società ad Axios venerdì.

Questo è importante perché YouTube aveva introdotto questa politica nel dicembre 2020, dopo che molti stati avevano certificato i risultati delle elezioni del 2020. Ora, ha dichiarato la società in una nota, mantenere questa politica potrebbe “limitare il dibattito politico senza ridurre significativamente il rischio di violenza o altri danni nel mondo reale“.

“Due anni, decine di migliaia di video rimossi e un ciclo elettorale dopo, abbiamo capito che era ora di rivedere gli effetti di questa politica nel contesto attuale“, ha detto YouTube in una nota. “Con questo in mente, e con le campagne per il 2024 già iniziate, smetteremo di rimuovere i contenuti che fanno false affermazioni sul fatto che ci siano state frodi, errori o malfunzionamenti diffusi nelle elezioni presidenziali statunitensi del 2020 e in altre passate“.

Quando gli è stato chiesto come YouTube sia arrivato a questa decisione, un portavoce si YouTube ha affermato di aver “riflettuto attentamente su questo cambiamento“, ma non ha dato altri esempi di quali fattori o situazioni abbia preso in considerazione nel valutare la sua decisione. La piattaforma ha detto che fornirà maggiori dettagli sul suo approccio alle elezioni del 2024 nei prossimi mesi. La regola, che entrerà in vigore venerdì, non cambia le altre norme di YouTube sulla disinformazione.

“Le altre nostre politiche sulla disinformazione elettorale restano valide, comprese quelle che proibiscono i contenuti che cercano di ingannare gli elettori sul tempo, il luogo, i mezzi o i requisiti di eleggibilità per votare; false affermazioni che potrebbero scoraggiare il voto, comprese quelle che mettono in dubbio la validità del voto per posta; e contenuti che incoraggiano altri a interferire con i processi democratici“, ha detto YouTube.

Il quadro generale: le aziende mediatiche e le piattaforme tecnologiche stanno cercando di bilanciare il contrasto alla disinformazione con la libertà di espressione in vista delle elezioni del 2024.

Trovare il giusto equilibrio si è rivelato finora difficile. L’ex presidente Donald Trump e altri leader politici hanno fatto del negazionismo elettorale un punto chiave delle loro piattaforme politiche in vista delle elezioni del 2024. La CNN, ad esempio, è stata ampiamente criticata per la sua intervista al municipio con Trump il mese scorso. Trump ha continuato a spingere teorie cospirative non provate sulle elezioni del 2020 “truccate” durante l’evento, nonostante i tentativi del moderatore di smentirlo in tempo reale.