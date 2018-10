Nelle scorse ore YouTube ha avuto un’interruzione molto importante. I siti americani rivelano che le prime segnalazioni da parte degli utenti sono arrivate intorno alle 9:20 ET (03:20 in Italia). Questo problema non ha colpito solamente il sito web, ma anche le applicazione per smartphone, ovvero YouTube TV e YouTube Music.

In seguito il problema è stato ammesso dalla pagina ufficiale di YouTube con un tweet: “Grazie per le vostre segnalazioni per i problemi di accesso su YouTube, YouTube TV e YouTube Music. Stiamo lavorando per risolvere e vi faremo sapere una volta che il problema verrà corretto. Ci scusiamo per gli eventuali disagi che ciò vi ha causato e vi terremo aggiornati”.

Il mondo del web è comunque entrato nel panico, poiché uno dei siti più visitati al mondo non permetteva loro la visualizzazione dei video. Infatti l’hashtag su Twitter “#YouTubeDOWN” ha raggiunto i 300.000 mila contatti in pochissimo tempo. Con un tweet probabilmente ironico la Polizia di Philadelphia ha invitato i cittadini a non chiamarli per il problema del sito: “Si, anche il nostro YouTube non funziona. Per favore, non chiamate il 911, non possiamo risolvere il problema”.

Il blocco può essere stato causato da due problemi. Il primo potrebbe dipendere da un crash a causa di un possibile intasamento dei server. Il secondo, e probabilmente anche quello più grave, potrebbe essere un potenziale attacco da parte degli hackers. Per il momento Google ha annunciato, verso le 05:00 in Italia, di aver risolto il problema senza svelare la causa di questa inattività.

Ciò che rende il tutto strano è che raramente capita che un servizio “Google” resti inattivo per più di qualche ora. L’ultimo problema, segnalato da “Downdetector” su YouTube risale al 18 giugno 2018, quando il sito web non ha permesso agli utenti di visualizzare i video sulla piattaforma per circa due ore.