YouTube abbassa i requisiti di idoneità per i creatori per fare soldi e spiega altre modifiche

YouTube ha annunciato oggi una serie di cambiamenti nel suo programma di monetizzazione, che renderanno più facile per i creatori di contenuti guadagnare denaro sulla piattaforma.

Tra le novità, ci sono una riduzione del numero minimo di abbonati necessari per accedere al programma, una maggiore flessibilità nella scelta degli annunci da mostrare sui propri video e una nuova funzionalità che permetterà ai fan di sostenere i propri creatori preferiti con delle donazioni. Il programma di monetizzazione di YouTube, chiamato YouTube Partner Program (YPP), consente ai creatori di ricevere una parte dei ricavi generati dagli annunci pubblicitari che appaiono sui loro video. Per essere ammessi al programma, i creatori devono soddisfare alcuni requisiti, tra cui avere almeno 1.000 abbonati e 4.000 ore di visualizzazione nei 12 mesi precedenti.

Tuttavia, YouTube ha riconosciuto che questi requisiti possono essere troppo elevati per alcuni creatori, soprattutto quelli che si occupano di nicchie specifiche o che hanno un pubblico più piccolo ma fedele. Per questo motivo, ha deciso di abbassare il numero minimo di abbonati a 500, a partire dal 15 giugno 2023.

Questo significa che migliaia di nuovi creatori potranno accedere al programma e iniziare a guadagnare dalla loro passione. Inoltre, YouTube ha introdotto una nuova opzione per i creatori che vogliono avere più controllo sugli annunci che vengono mostrati sui loro video. Fino ad ora, i creatori potevano scegliere tra tre categorie di annunci: skippable (che possono essere saltati dopo alcuni secondi), non-skippable (che devono essere visti fino alla fine) e bumper (che durano solo sei secondi). Ora, i creatori potranno scegliere anche tra gli annunci display (che appaiono a lato o sotto il video) e gli annunci overlay (che appaiono sopra il video).

Queste due tipologie di annunci sono meno invasive e possono essere più adatte a certi tipi di contenuti o di pubblico. Infine, YouTube ha lanciato una nuova funzionalità chiamata Super Thanks, che permetterà ai fan di mostrare il loro apprezzamento per i creatori con delle donazioni in denaro.

Questa funzionalità si aggiunge alle già esistenti Super Chat e Super Stickers, che consentono ai fan di inviare dei messaggi o delle immagini in evidenza durante le trasmissioni in diretta dei creatori. Con Super Thanks, i fan potranno inviare delle donazioni anche sui video normali, ricevendo in cambio un ringraziamento personalizzato dal creatore e un’animazione speciale sullo schermo. Super Thanks sarà disponibile in quattro livelli di prezzo, da 2 a 50 dollari, e sarà accessibile a tutti i creatori che fanno parte del YPP.

Queste novità sono state annunciate da Neal Mohan, Chief Product Officer di YouTube, in un post sul blog ufficiale della piattaforma. Mohan ha dichiarato che lo scopo di questi cambiamenti è quello di “sostenere la crescita e la diversità della comunità dei creatori” e di “creare più opportunità per i creatori di tutti i tipi e dimensioni”. Mohan ha anche sottolineato che YouTube continuerà a investire in nuovi strumenti e servizi per aiutare i creatori a creare contenuti di qualità, a interagire con il loro pubblico e a generare ricavi.—L’articolo è composto da 450 parole esatte.