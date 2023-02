WhatsApp, cambia tutto: grandi novità per i messaggi vocali e gli stati

Ascolta questo articolo

WhatsApp è una delle applicazioni di messaggistica istantanea più utlizzate al mondo. Ogni giorno su questa applicazione corrono centinaia di milioni di messaggi che gli utenti si scambiano tra di loro. Si tratta di un modo veloce e rapido di comunicare, infatti le applicazioni del genere di WhatsApp hanno stravolto il mondo della tecnologia e della socialità e permettono a persone che si trovano anche a migliaia di chilometri di distanza di poter comunicare e anche vedersi.

Ovviamente ci sono dei momenti in cui tale app non funziona e va in down. In quei momenti la maggior parte della popolazione si chiede che cosa sti succedendo. Insomma di WhatsApp oggi non si può fare veramente a meno. E gli utenti a breve potranno trovare ulteriori novità per quanto riguarda gli stati e i messaggi vocali.

WhatsApp, tutte le novità in arrivo

Ci sono quindi in arrivo interessanti novità per quanto riguarda la nota applicazione di messaggistica. In primis patiamo dallo stato. Gli svilupatori hanno pensato di cambiare le impostazioni sulla privacy dello stato e di scegliere chi può visualizzarlo e chi no.Oltre a questa funzione, un’altra implementazione molto carina, riguarda la possibilità di aggiungere delle reazioni allo stato.

Ma la novità che piacerà forse più di tutti agli utenti è la possibilità di poter inserire un messaggio vocale anche all’interno dello stato. Il vovale potra avere però soltanto una durata di 30 secondi. Questa nuova funzione, già preannunciata a gennaio da vari rumors, nasce dalla forte esigenza da parte degli utenti di condividere messaggi vocali.

Insomma sono in arrivo importanti novità e cambiamenti per WhatsApp, che diventa se vogliamo ancora più social. Gli sviluppatori sono sempre pronti ad aggiungere o togliere alcune funzionalità, in modo da rendere l’app sempre più competitiva. Ricordiamo inoltre che scaricare WhatsApp sui propri dispositivi è assolutamente gratuito.