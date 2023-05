Vasto, una buona educazione ai minori per l’uso dei social network

La diffusione di foto e video a sfondo sessuale attraverso la rete rappresenta uno dei maggiori rischi per i giovani e non solo. Il fenomeno del Sexting, termine nato dall’unione di sex e texting, preoccupa sempre di più esperti e genitori, poiché è difficile controllare con certezza chi potrebbe accedere a questi contenuti e come potrebbero essere utilizzati.

Infatti, come spiega il professore Giammaria De Paulis dell’Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, il Sexting può portare a gravi ricatti, coercizione per estorcere favori sessuali e pornografia non consensuale. In particolare, il Sexting rappresenta un pericolo per i minori, poiché la semplice detenzione di materiale pedopornografico è già un reato, e il conferimento ad altri di tali contenuti diventa ancor più grave. Inoltre, è comune che i giovani scambino foto e video compromettenti di coetanei o minorenni senza rendersi conto delle conseguenze penali che potrebbero subire.

È importante, quindi, sensibilizzare i giovani ad adottare una cultura della riservatezza, in cui i propri contenuti intimi vengono protetti e non diffusi. In tal senso si inserisce il mini tour “Futuro Hub, Connessioni Digitali”, promosso dal Corecom Abruzzo, il Comitato regionale per le comunicazioni, che ha organizzato un evento dal titolo “Educare i giovani ad orientarsi tra le insidie della rete: fake news, sexting e nuovi social”.

Questo evento concluderà il mini tour a Vasto il 1 giugno, e vedrà la partecipazione di circa 600 ragazzi delle scuole “Paolucci” e “Rossetti”. Il progetto si propone di educare i giovani ad orientarsi nella vastità della rete, in cui le insidie sono numerose: non solo il Sexting, ma anche le fake news e i nuovi social rappresentano rischi per la sicurezza online dei ragazzi.

Durante l’evento, interverranno esperti del settore, come il regista Walter Nanni con il progetto “Cineager”, e Gian Mauro Placido del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Abruzzo della Polizia Postale. Inoltre, è prevista la partecipazione di importanti personalità istituzionali, come il presidente del Corecom, Giuseppe La Rana, il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, il sindaco di Vasto, Francesco Menna e il consigliere regionale Sabrina Bocchino, per ribadire l’importanza dell’educazione alla sicurezza online. In conclusione, la diffusione del Sexting rappresenta un grave rischio per la sicurezza online dei giovani, e pertanto è importante sensibilizzarli ad adottare una cultura della riservatezza e a evitare di divulgare contenuti compromettenti. Progetti come “Futuro Hub, Connessioni Digitali” fanno bene a sensibilizzare i ragazzi sui pericoli della rete, e a fornire loro gli strumenti per orientarsi al meglio in questo mondo sempre più interconnesso.