Twitter: un tweet con una domanda storica raggiunge un miliardo di visualizzazioni, ma sono reali?

Un tweet che ha posto una semplice domanda storica agli utenti di Twitter ha raggiunto un miliardo di visualizzazioni, secondo le metriche della piattaforma. Si tratta di un risultato impressionante, considerando che la popolazione mondiale è di circa 8 miliardi di persone.

Tuttavia, molti si chiedono se il numero sia veritiero o gonfiato. Il tweet è stato pubblicato il 24 maggio 2023 dall’utente @tamsully12, che ha poco meno di 11.000 follower. Il tweet dice: “SENZA GOOGLING. Fai il nome di una famosa battaglia storica”. Da allora, il tweet ha ricevuto oltre 86.000 tweet di citazione, la maggior parte dei quali scherzosi o ironici, e oltre 5 milioni di mi piace e 1,4 milioni di retweet. Il tweet ha superato il miliardo di visualizzazioni il 22 giugno, e il suo autore ha promesso di festeggiare con una bottiglia di “buon champagne“.

Ma altri utenti hanno espresso il loro scetticismo e la loro perplessità su come un tweet così semplice e casuale possa aver raggiunto così tante persone. Alcuni hanno fatto il confronto con altri tweet di celebrità o leader mondiali che hanno avuto molte meno visualizzazioni, nonostante avessero milioni di follower.

Ad esempio, un tweet di Kim Kardashian del 24 maggio ha avuto solo 1,4 milioni di visualizzazioni, pur avendo quasi 75 milioni di follower. La spiegazione potrebbe risiedere nel modo in cui Twitter conta le visualizzazioni. Secondo la definizione dell’azienda, una visualizzazione si verifica ogni volta che un tweet appare sullo schermo di un utente loggato, indipendentemente dal fatto che l’utente lo guardi o lo scorra rapidamente.

Inoltre, le visualizzazioni non sono uniche, il che significa che uno stesso utente può generare più visualizzazioni se vede il tweet più volte. Questo metodo potrebbe portare a un numero inflazionato e inaccurato di visualizzazioni, che non riflette il reale interesse o coinvolgimento degli utenti. Inoltre, le visualizzazioni potrebbero essere influenzate da fattori esterni come i bot, gli account falsi o duplicati, o gli utenti non registrati. Alcuni analisti hanno criticato le metriche di Twitter come poco trasparenti e significative, e hanno chiesto all’azienda di fornire dati più affidabili e pertinenti sulle interazioni e le conversioni generate dai tweet. Questi dati potrebbero essere utili per gli inserzionisti, i giornalisti e i politici che vogliono valutare l’impatto dei loro messaggi su Twitter. Twitter non ha commentato le critiche sulle sue metriche, ma ha dichiarato di essere orgogliosa di aver contribuito a diffondere la voce degli utenti a un pubblico globale. La società ha anche affermato di essere impegnata a migliorare la qualità e la pertinenza dei contenuti sulla sua piattaforma, introducendo nuove funzionalità come gli Spazi e le Subscriptions.

Non è chiaro se il tweet di @tamsully12 sia il primo a raggiungere un miliardo di visualizzazioni. Twitter ha lanciato la funzione di conteggio delle visualizzazioni a dicembre 2022 sotto l’allora CEO Elon Musk e gli utenti si sono subito lamentati. A ottobre 2022, Twitter aveva raggiunto 238 milioni di utenti attivi giornalieri monetizzabili.