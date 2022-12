Twitter: Trust and Safety Council sciolto, problema talpe e molto altro

Ascolta questo articolo

Reduce da una salva di fischi da parte del pubblico del comedy show di Dave Chappelle a San Francisco, fresco di polemica con il consigliere medico della Casa Bianca, Anthony Fauci, per le sue politiche sul lockdown, Elon Musk si è cimentato in ulteriori novità per il social network Twitter da poco acquistato.

Nel 2016, Twitter costituì il Trust and Safety Council, un consiglio consultivo formato da circa 100 associazioni indipendenti per i diritti umani e civili, che fornivano consigli, raccomandazioni e condividevano conoscenze, per aiutare la piattaforma nell’affrontare questioni per sé spinose, come lo sfruttamento dei minori, il suicidio, l’autolesionismo, e l’incitamento all’odio. Tale consiglio non poteva prendere decisioni e non risulta che abbia esaminato casi singoli.

Il 12 Dicembre 2022 avrebbe dovuto tenersi una riunione i funzionari di Twitter e i volontari di questo consiglio ma, poche ore prima, i membri di quest’ultimo hanno ricevuto una mail firmata Twitter nella quale li si avvisava dello scioglimento di tale ente, visto che si starebbero valutando modi migliori per introiettare prospettive esterne, non reputando il Trust and Safety Council “la struttura appropriata per raggiungere questo obiettivo“.

Twitter ha aggiunto che si “muoverà in modo più rapido e aggressivo” per rendere la piattaforma un luogo più informativo e sicuro e ha ringraziato i consulenti promettendo che “continueremo a incoraggiare i tuoi pensieri su come raggiungere questo obiettivo“.

A dare notizia di quest’accaduto è stata l’agenzia stampa Associated Press, cui alcuni membri del Council hanno condiviso la mail di Twitter, ma in anonimato, temendo delle ritorsioni che, però, sono comunque arrivate. Secondo la giornalista Zoë Schiffer, che è riuscita a mettere le mani su una missiva interna veicolata da Musk ai dipendenti, il miliardario, attualmente al secondo posto tra gli uomini più ricchi al mondo nella classifica di Forbes, avrebbe promesso il pugno duro (richiesta di danni) con chi, in violazione dell’accordo di riservatezza firmato, fornirà informazioni dettagliate ai giornalisti che possano danneggiare Twitter.

Anche quanto condiviso dal quotidiano The Guardian è destinato a far discutere. Secondo la fonte, che ha citato una ricerca della società di analisi di mercato Insider Intelligence, Twitter perderà nei prossimi 2 anni circa 32 milioni di utenti: nello specifico, la base globale di utenti mensile calerà del 4% nel 2023, e del 5% nel 204. Non ci sarà un evento clou che darà vita alla fuga ma, dal prossimo anno, gli utenti di Twitter cominceranno a lasciare la piattaforma “man mano che diventano frustrati da problemi tecnici e dalla proliferazione di contenuti odiosi o altri contenuti sgradevoli“.

Un’altra decisione presa da Musk, resa nota da Fortune, prevede un’asta che metterà in vendita materiale superfluo presso il quartier generale del social, tra cui una statua-logo gigante di Twitter, un’affettatrice, una macchina per il caffè espresso e poltrone eleganti: nella maggior parte dei casi, ci si libererà degli articoli superflui vendendoli a metà del loro prezzo di listino.

Infine, è stato sottoposto a shadow ban, come confermato da un membro anonimo di Twitter, l’account automatizzato @ElonJet creato dal programmatore Jack Sweeney per tracciare gli spostamenti del jet di Elon Musk. Nella mail condivisa da Sweeney, sembra essere riportato un messaggio interno di Ella Irwin, nuova responsabile fiducia e sicurezza del social, in cui si faceva richiesta che “l’account fosse soggetto a “pesante VF” – filtraggio della visibilità“.