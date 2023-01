Twitter sarà più clemente con chi infrangerà le sue regole

Ascolta questo articolo

Dopo la sparizione della scorciatoia per i messaggi privati, prima presente direttamente sui profili dei destinatari, Twitter si è cimentata nelle scorse ore in ulteriori novità, comunicate ufficialmente dalla piattaforma del canarino azzurro.

Secondo l’account Twitter Safety, la piattaforma sospenderà esclusivamente coloro che si cimentano in ripetute, continue, o gravi violazione delle sue regole e policy. Per gli altri casi, verranno intraprese azioni meno drastiche: nello specifico, si tratta della richiesta all’account di rimuovere un dato post prima di tornare sul social, o della riduzione della visibilità di un tweet, all’insegna di misura che, pur già presenti in precedenza, ora verranno adoperate molto più di frequente senza passare prima direttamente per il ban o la sospensione.

Twitter ha inoltre riferito che consentirà a tutti di far ricorso contro i provvedimenti subiti, a partire dal 1° Febbraio e secondo le regole aggiornate. Nel mettere a disposizione il link al proprio Centro di Assistenza (t.co/YAvvLHBNv9), Twitter Safety ha riferito che da Febbraio verranno introdurre alcune funzioni, a cui sta lavorando, che permetteranno di essere più trasparenti con gli utenti in merito ai provvedimenti assunti nei loro riguardi.

Val bene ricordare, a tal proposito, come lo scorso Dicembre, lo stesso nuovo proprietario Elon Musk aveva promesso l’arrivo di una funzione che avrebbe mostrato il reale stato dell’account dell’utente, permettendogli di sapere per esempio se era stato sottoposto a shadow ban (gli altri non vedono o vedono di meno i post di qualcuno, che però non sa del provvedimento), il motivo per cui era stata adottata una certa sanzione, e offrendo la possibilità di inoltrare un ricorso.

Infine, Twitter ha riferito, quasi a giustificare le riammissioni di personaggi come Donald Trump, Mike Lindell (fondatore di MyPillow), Kathy Griffin, Nick Fuentes (poi ribannato per recidiva), Jordan Peterson, The Babylon Bee, di non aver “ripristinato account impegnati in attività illegali, minacce di danno o violenza, spam su larga scala e manipolazione della piattaforma, o quando non c’era un recente appello per il ripristino dell’account“.