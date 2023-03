Twitter rivoluzionerà i messaggi privati, anche con la crittografia end-to-end

Ascolta questo articolo

Si prospettano grandi cambiamenti per Twitter che solo qualche settimana fa ha varato notevoli migliorie per le Community Notes, spiegando ad esempio che agli utenti sarebbe arrivata una notifica qualora venga pubblicata una Community Note su un tweet a cui avevano risposto. Nel frattempo, nel corso del passato fine settimana, non sono mancate nuove rivelazioni da parte del neo proprietario Elon Musk.

Quest’ultimo, oltre ad aver prospettato l’arrivo di tweet estesi sino a 10.000 caratteri, ha pubblicato anche un altro tweet nel quale ha prefigurato l’arrivo entro fine mese di altre due migliorie. Nello specifico, rispetto all’attuale set di 7 emoji, si sta lavorando per far sì che si possa rispondere a un singolo messaggio DM usando qualsivoglia emoji (dal menu dei tre puntini): ancora in relazione alle emoji la piattaforma sta considerando l’ipotesi di personalizzare il set di emoji predefinito.

Un’altra novità che è in sviluppo è quella che permetterà di rispondere a singoli messaggi DM: ciò dovrebbe avvenire tenendo premuto su un DM per rispondere direttamente ad esso, in modo da poter avviare discussioni più specifiche di quelle che si ottengono quando si va a rispondere a un thread più ampio.

Un’altra novità per la quale Twitter si sta impegnano affinché venga varata per fine mese è quella della crittografia end-to-end per i messaggi privati DM, già presente nelle principali applicazioni di messaggistica, tra cui WhatsApp che la adotta in maniera predefinita per proteggere la condivisione di diverse tipologie di contenuto. A tal proposito, la designer del social, Andrea Conway, ha condiviso uno screenshot di come potrebbe apparire in funzionamento la novità securtiva in questione.

In particolare, attivando la crittografia per i messaggi DM apparirà nel thread di chat una notifica che avvertirà gli utenti del fatto che “i messaggi e le chiamate sono protetti con la crittografia end-to-end”, tal che nessuno al di fuori degli utenti coinvolti nella chat, nemmeno Twitter o le forze dell’ordine, potranno venire a conoscenza di quel che ci si sta dicendo.