Twitter regala l’accesso gratuito alle proprie API ai servizi pubblici

Il social Twitter, sotto la gestione della nuova proprietà targata Elon Musk, sta cambiando rapidamente, mettendo in campo una serie di novità alquanto importanti, come quella che vedrà la possibilità di far pagare per i singoli articoli che gli editori di media pubblicano, in modo che non sia necessario sottoscrivere un abbonamento Subscriptions (ex SuperFollows). Nelle scorse ore, il canarino azzurro si è reso nuovamente protagonista.

Da qualche tempo Twitter ha varato un nuovo listino per l’uso delle sue API (interfacce che fanno dialogare più piattaforme), con un livello base, da 100 dollari al mese, che offre ben poco, ovvero un accesso ai dati quasi amatoriale e di livello hobbystico. Le aziende che lavorano seriamente con Twitter hanno bisogno dell’abbonamento Enterprise che, però, può arrivare a costare 42.000 dollari al mese, il che ha tagliato fuori non solo gli sviluppatori di client di terze parti, ma anche aziende importanti (come Microsoft) e soprattutto enti che si avvalevano di queste interfacce per erogare comunicati in modalità automatica e tempestiva.

È successo così che il National Weather Service (NWS) che usava un bot per inoltrare e avvertire sulle emergenze meteo ha dovuto interrompere il suo servizio e lo stesso ha dovuto fare pure l’account ufficiale della metropolitana di New York, che ha dovuto bloccare il suo servizio di avvisi sul trasporto pubblico. Il danno è stato, di rimando, anche per Twitter, visto che servizi del genere contribuivano a confermare l’immagine del social come di una piazza con la quale ci si informava di quel che accadeva in tempo reale attorno a noi.

Evidentemente la problematica è stata colta. L’account ufficiale Twitter Dev (@TwitterDev) ha riferito che l’utilità pubblica è sempre stata una delle principali ragioni d’uso delle sue API e, per questo motivo, servizi di pubblica utilità o account governativi verificati potranno continuare a usare gratuitamente le API di Twitter. Al momento non è chiaro, tuttavia, cosa si intenda per “verificato“, ovvero se sia richiesto un account verificato con le modalità già note dell’abbonamento a Blue o se l’agenzia governativa debba solo confermare che l’account sia quello proprio.

Inoltre, secondo quanto viene confermato dai diretti interessati (es. l’account della metro della Grande Mela) gli account in questione non sarebbero ancora stati avvertiti del nuovo cambio di rotta, non riuscendo ancora a far ripartire i servizi di allerta su Twitter.