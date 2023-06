Twitter pubblica musica protetta da copyright: causa da 255 milioni di dollari

Twitter, il popolare social network acquisito da Elon Musk nel 2022, si trova in una situazione delicata. Diciassette società di edizioni musicali, tra cui le tre major Universal Music Publishing, Sony Music Publishing e Warner Chappell Music, hanno fatto causa alla piattaforma per una “massiccia violazione della musica protetta da copyright“.

Secondo l’accusa, Twitter avrebbe permesso e incoraggiato la pubblicazione di oltre 1700 video contenenti brani musicali senza averne i diritti. Per ogni violazione, gli editori chiedono un risarcimento di 150.000 dollari, per un totale di 255 milioni di dollari. La National Music Publishers’ Association (NMPA), che rappresenta gli interessi degli editori e dei musicisti americani, ha dichiarato che Twitter “alimenta la propria attività con innumerevoli copie contraffatte di composizioni musicali, violando i diritti esclusivi degli editori e di altri ai sensi della legge sul copyright“.

La NMPA sostiene anche che Twitter non abbia stipulato accordi di licenza con le case discografiche, a differenza di altre piattaforme come Facebook, Instagram, YouTube e TikTok. Inoltre, accusa Elon Musk di aver criticato apertamente la legge sul copyright e di aver suggerito agli utenti di sottoscrivere l’abbonamento a Blue, il servizio premium di Twitter, per evitare la sospensione degli account.

La neo-CEO di Twitter, Linda Yaccarino, dovrà ora affrontare la situazione e cercare una soluzione con gli editori musicali. Al momento, Twitter non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla vicenda. La causa degli editori musicali è solo l’ultimo episodio di una serie di controversie che hanno coinvolto Twitter negli ultimi anni. Il social network è stato spesso al centro di polemiche per la gestione dei contenuti sensibili, delle fake news, dell’odio online e della privacy degli utenti.

Molti osservatori si chiedono se Twitter sia ancora in grado di garantire una piattaforma libera e sicura per i suoi oltre 300 milioni di utenti attivi al mese. Gli artisti coinvolti nella violazione del copyright hanno espresso il loro disappunto per il comportamento di Twitter. Alcuni hanno dichiarato di sentirsi sfruttati e privati dei loro diritti.

Altri hanno invitato i loro fan a non usare il social network per ascoltare la loro musica. Altri ancora hanno espresso solidarietà agli editori musicali e hanno chiesto una maggiore tutela della proprietà intellettuale. Twitter si trova quindi a dover affrontare una sfida importante per il suo futuro. Riuscirà a trovare un accordo con gli editori musicali e a rispettare la legge sul copyright? Oppure continuerà a ignorare le richieste degli artisti e a sfidare le autorità? Il tempo ci dirà come si evolverà questa storia.