Twitter pagherà i creatori per le pubblicità nelle risposte: l’annuncio di Elon Musk

Twitter sta per lanciare una nuova funzionalità che consentirà ai creatori di contenuti di guadagnare inserendo pubblicità nelle loro risposte ai tweet. L’annuncio è stato fatto da Elon Musk, il CEO di Tesla e SpaceX, che ha acquistato Twitter per 44 miliardi di dollari nell’ottobre 2022.

Musk ha rivelato che tra poche settimane il sito di microblogging inizierà a compensare i creatori per gli annunci pubblicati nelle loro risposte, con un primo pagamento in blocco di 5 milioni di dollari. Tuttavia, ci sono alcune condizioni: solo gli utenti verificati possono ricevere pubblicità e solo i creatori che hanno attivato la funzione “Abbonamenti” possono beneficiare della compensazione. La funzione “Abbonamenti” (un tempo nota come “Super Follows“) permette ai creatori di offrire contenuti esclusivi ai loro follower che pagano una quota mensile.

Musk ha recentemente svelato un’altra novità riguardante questa funzione: Twitter offrirà presto agli abbonati gli indirizzi e-mail dei creatori, in modo da poter mantenere un contatto diretto anche al di fuori della piattaforma.

L’iniziativa di Musk e Twitter ha suscitato molto entusiasmo tra i creatori di contenuti, che vedono in questa opportunità un modo innovativo e vantaggioso per monetizzare le loro interazioni. Tra gli abbonati di Musk ci sono nomi famosi come lo YouTuber Marques Brownlee, il conduttore di Twitter Spaces Mario Nawfal, MrBeast, l’account parodia di Jerome Powell e il postatore di meme ShitpostGateway. Musk ha dichiarato che il suo obiettivo è di rendere Twitter una piattaforma più attraente e gratificante per i creatori di contenuti e gli influencer, e di stimolare conversazioni più interessanti e coinvolgenti sulla piattaforma.

Nelle scorse giornate Twitter, che potrebbe presto dover affrontare il rivale instagrammiano Threads, ha annunciato diversi cambiamenti nell’organigramma che si spera tamponino il crollo delle entrate pubblicitarie. Inoltre, la piattaforma del canarino azzurro ha cominciato ad applicare le note contestuali della Community anche alle immagini considerate false.