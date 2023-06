Twitter: novità organigramma, calano a picco le entrate pubblicitarie

Twitter, il social del canarino azzurro attento all’attualità e alle tendenze, è stato protagonista nelle scorse ore di diverse novità dirigenziali e, nel contempo, di uno scoop del NYT a proposito delle sue (mancate) entrate pubblicitarie.

Partendo dalla pubblicità, Twitter ha visto un calo delle sue entrate pubblicitarie negli Stati Uniti, nonostante le dichiarazioni ottimistiche del nuovo proprietario, Elon Musk. “La pubblicità sta tornando alla normalità“, ha detto, sostenendo che la piattaforma di social media potrebbe raggiungere presto la redditività. Tuttavia, i documenti interni ottenuti dal New York Times mostrano che le entrate pubblicitarie di Twitter negli Stati Uniti sono state di soli 88 milioni di dollari nelle cinque settimane tra l’1° Aprile e la prima settimana di Maggio, con un calo del 59% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

La società non riesce a raggiungere i suoi obiettivi di vendita settimanali negli Stati Uniti, a volte mancandoli del 30%, secondo il documento. I documenti e sette dipendenti attuali ed ex di Twitter indicano che la situazione non migliorerà a breve. Il personale delle vendite di annunci di Twitter teme che gli inserzionisti possano essere allontanati da un aumento dei contenuti che incitano all’odio e della pornografia sul social network, così come da più annunci che promuovono il gioco d’azzardo online e i prodotti a base di cannabis, hanno detto le persone.

La società prevede che le sue entrate pubblicitarie negli Stati Uniti questo mese diminuiranno di almeno il 56% ogni settimana rispetto a un anno fa, secondo un documento interno. Queste sfide sono state ereditate da Linda Yaccarino, l’ex dirigente di NBCUniversal che il mese scorso Musk ha scelto come amministratore delegato di Twitter.

Lunedì, inoltre, durante un evento audio su Twitter Space, Musk ha affermato che gli inserzionisti in Europa e Nord America hanno messo “estrema pressione” sulla società, portando “metà della nostra pubblicità” a sparire. “Stanno cercando di distruggere Twitter“, ha detto. Non ha risposto a una richiesta di commento e la Yaccarino, tramite un portavoce, ha declinato la possibilità di commentare. Lo stato della pubblicità di Twitter è fondamentale perché gli annunci costituiscono da tempo il 90% delle entrate dell’azienda.

Dopo aver acquistato Twitter per 44 miliardi di dollari a Ottobre e averlo privatizzato, Musk ha promesso di costruire “la piattaforma pubblicitaria più rispettata“, ma ha rapidamente alienato gli inserzionisti licenziando i principali dirigenti delle vendite, diffondendo una teoria del complotto sul sito e riaccogliendo gli utenti di Twitter banditi. In risposta, diverse grandi agenzie pubblicitarie e marchi, tra cui General Motors e Volkswagen, hanno interrotto la loro spesa pubblicitaria su Twitter.

Passando ai movimenti aziendali in sede di organigramma, The Information riporta che lunedì Linda Yaccarino ha formalmente assunto l’incarico di CEO di Twitter: più o meno in concomitanza, Joe Benarroch, che aveva collaborato con la Yaccarino nella divisione vendite pubblicitarie come vicepresidente esecutivo in NBCUniversal, ha annunciato il suo ingresso in Twitter con un incarico imprecisato. Ci sono anche degli addii. Il responsabile della sicurezza del marchio e della qualità degli annunci di Twitter, AJ Brown, si è dimesso alla fine della scorsa settimana. Poco prima, aveva lasciato l’azienda pure la responsabile della fiducia e della sicurezza, Ella Irwin. Saluta il canarino azzurro, dopo 13 anni di intenso lavoro presso l’azienda, anche il programmatore Yoshimasa Niwa.