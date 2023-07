Twitter non paga le spese di arbitrato: ex dipendenti in rivolta

Twitter si trova di fronte a una nuova battaglia legale con i suoi ex dipendenti, che chiedono il pagamento delle spese di arbitrato previste dal contratto di lavoro. Si tratta di circa 2.000 lavoratori che sono stati licenziati lo scorso anno, dopo l’acquisizione della società da parte di Elon Musk.

La vicenda ha origine dal fatto che Twitter, nel momento in cui ha annunciato i licenziamenti, non ha rispettato i termini previsti dalla legge americana, che impone alle aziende con più di 100 dipendenti di dare un preavviso di almeno 60 giorni prima di procedere a tagli del personale. Per questo motivo, molti ex dipendenti hanno avviato una class action contro Twitter, chiedendo il pagamento delle indennità e dei danni.

Tuttavia, Twitter ha ottenuto a gennaio una sentenza favorevole che ha trasformato la class action in arbitrato individuale, sostenendo che il contratto di lavoro prevedeva questa modalità di risoluzione delle controversie. L’arbitrato è affidato alla società JAMS, che richiede una quota per ogni procedimento avviato.

Il problema è che ora Twitter si rifiuta di pagare le spese di arbitrato dovute a JAMS, lasciando i suoi ex dipendenti in una situazione di stallo. Secondo gli avvocati dei lavoratori, si tratta di una violazione del contratto e di un tentativo di eludere le proprie responsabilità. “Twitter ha voluto l’arbitrato individuale per evitare la class action, ma ora non vuole pagare le spese che ne derivano. È una situazione assurda e ingiusta“, ha dichiarato uno degli avvocati. Twitter non ha ancora commentato ufficialmente la questione, ma secondo alcune fonti interne la società starebbe valutando le proprie opzioni legali.

Nel frattempo, i suoi ex dipendenti continuano a chiedere giustizia e risarcimento per il trattamento subito. Questa vicenda mostra come Twitter abbia gestito in modo poco trasparente e rispettoso i propri dipendenti, mettendo in evidenza le criticità del modello di arbitrato individuale imposto dalle grandi aziende tecnologiche. Si tratta di un meccanismo che limita i diritti dei lavoratori e li espone a costi eccessivi per far valere le proprie ragioni. Inoltre, Twitter dimostra una scarsa coerenza tra le proprie richieste e le proprie azioni, cercando di evitare il pagamento delle spese che essa stessa ha voluto. Si spera che questa situazione possa essere risolta in modo equo e rapido, e che Twitter possa rivedere le proprie politiche interne per garantire un clima più sereno e collaborativo con i propri dipendenti.