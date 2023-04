Twitter: nel caos delle spunte blu, il New York Times non paga per la verifica dell’account

La nuova settimana in ambito social è iniziata ancora una volta all’insegna di Twitter, che ha fatto parlare non poco di sé anche e soprattutto per il suo nuovo sistema di verifica a pagamento.

Forse non tutti sanno che la spunta blu di Twitter è nata nel 2009 quando l’ex giocatore di baseball Anthony La Russa Jr ha fatto causa all’azienda perché era nato un account che lo impersonava indebitamente. Allora venne creato il sistema della spunta blu concessa a personalità di rilievo dietro un processo di autenticazione. Con l’arrivo di Elon Musk la spunta blu è diventata a pagamento e le aziende o le organizzazioni devono pagare 1.000 dollari al mese per farsi verificare, con un piccolo numero di account che possono affiliarsi all’account principale e gli altri che devono essere pagati come extra, per 50 dollari al mese.

Nelle scorse ore è emerso che, come promesso, il New York Times ha deciso di non pagare per l’autenticazione e quindi ha perso la spunta blu, anche se diverse sue emanazioni al momento risultano averla ancora, come nel caso del New York Times Music, del New York Times Arts, del New York Times Games e del New York Times Books. In attesa che anche gli spin-off del NYT perdano la spunta in questione, Musk si è lanciato all’attacco della nota testata definendola ipocrita, visto che poi spinge molto i suoi lettori ad abbonarsi per leggere tutti i suoi articoli, ma anche di pura propaganda, asserendo che il suo feed sia illeggibile e paragonabile al flusso della diar*ea. Al momento il noto quotidiano non ha commentato il tweet storm ostile di Elon Musk.

Non è nemmeno chiaro se il processo di rimozione delle spunte blu vecchio stile vada avanti. Secondo Matt Binder, di ScamEconomy.com, Elon Musk aveva promesso “alcune settimane di grazia“ per gli account dotati della vecchia spunta blu, precisando però che se questi account annunceranno che non pagheranno per l’abbonamento Blue, Twitter gli rimuoverà la spunta di verifica. Purtroppo, il tweet con tali dichiarazioni è stato prontamente rimosso.

Un’altra novità riguardante Twitter e il suo istrionico proprietario è emersa grazie al periodico Insider secondo cui Elon Musk avrebbe posto una taglia di 1 milione di dollari in favore di chi scoverà l’origine delle botnet che influenzano e danneggiano il punteggio di reputazione di alcuni account, attraverso azioni in massa simultanee, come il bloccarli, il silenziarli, lo smettere di seguirli o il segnalarli per abuso.

Secondo TechCrunch, infine, sembra che Twitter abbia modificato l’etichetta associata alla nuova spunta blu. In precedenza, l’etichetta sugli account verificati legacy (cioè per rilevanza e merito) recitava “Questo è un account verificato legacy” mentre quella sugli account Blue palesava la scritta “Questo account è verificato perché è iscritto a Twitter Blue“. Ora è più difficile distinguere tra chi ha la spunta per merito o perché ha pagato, visto che la nuova etichetta mescola un po’ le carte, asserendo salomonicamente “Questo account è verificato perché è iscritto a Twitter Blue o è un account verificato legacy“.