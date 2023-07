Twitter, in arrivo le chiamate e le videochiamate tra utenti

Twitter sta per aggiungere una nuova funzionalità alla sua piattaforma: le chiamate e le videochiamate tra utenti. Lo ha annunciato la senior product designer Andrea Conway con un post su Twitter, accompagnato da alcune immagini che mostrano l’interfaccia delle chiamate.

L’idea era stata anticipata già qualche mese fa da Elon Musk, il celebre imprenditore e influencer che usa spesso il social network (da lui acquistato nel 2022) per comunicare con i suoi milioni di follower. Le chiamate e le videochiamate potranno essere avviate dalla schermata di chat privata (o DM) con un altro utente, con un semplice tocco su un’icona a forma di telefono o di videocamera. L’interfaccia della videochiamata sarà molto essenziale.

Il feed video dell’interlocutore occuperà quasi tutto lo schermo, con solo quattro pulsanti in basso per gestire l’audio, il microfono, la videocamera e la fine della chiamata. Non ci saranno opzioni più avanzate come le chiamate di gruppo o la condivisione dello schermo, almeno per ora.

Non si sa ancora quando e come questa funzionalità sarà resa disponibile agli utenti, ma è probabile che inizialmente sia riservata agli abbonati a Twitter Blue, l’opzione premium del servizio che offre una serie di vantaggi esclusivi. Tra questi, la possibilità di modificare un tweet dopo averlo pubblicato, di creare tweet lunghi fino a 25.000 caratteri, di personalizzare l’icona dell’app e il tema, di organizzare i tweet preferiti in cartelle, di accedere a una modalità reader per i thread lunghi, di caricare video fino a due ore o 8 giga e di supportare gli NFT. Twitter Blue ha un costo mensile di 11 euro se ci si abbona tramite l’app ufficiale Android o iOS, o di 9,76 euro se ci si abbona tramite il sito web.

Al momento è disponibile solo in alcuni paesi, tra cui l’Italia, ma si prevede che sarà esteso a tutto il mondo nei prossimi mesi. Con le chiamate e le videochiamate, Twitter vuole arricchire la sua offerta e competere con altri social network che offrono già questo servizio, come Facebook Messenger, WhatsApp, Instagram e Telegram. Si tratta anche di un modo per incentivare gli utenti a passare alla versione premium del servizio, che al momento non sembra avere un grande successo. Secondo alcune stime, infatti, solo lo 0,3% degli utenti attivi al mese si sarebbe abbonato a Twitter Blue. Sarà interessante vedere se questa novità riuscirà a cambiare la situazione.