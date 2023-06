Twitter Highlights: la nuova funzionalità per gli abbonati a Twitter Blue

Twitter Highlights è una nuova funzionalità che permette agli abbonati di Twitter Blue di ricevere una selezione personalizzata di tweet importanti ogni giorno. La funzionalità era in fase di test da novembre 2021, ma ora è disponibile per tutti gli utenti che pagano il servizio premium del social network sul quale – come noto – il neo proprietario Elon Musk punta molto per rendere remunerativo un social che è stato sulla soglia del fallimento molto a lungo.

Twitter Highlights si basa su un algoritmo che analizza i tweet a cui si è interessati, in base ai propri follow, alle proprie interazioni e alle proprie preferenze. Ogni giorno, l’algoritmo genera una scheda con i tweet più rilevanti, che possono essere di vario tipo: notizie, curiosità, umorismo, sport, intrattenimento, ecc.

La scheda Twitter Highlights si trova nella sezione Esplora dell’app di Twitter e si aggiorna ogni 12 ore. Gli utenti possono scorrere i tweet selezionati e interagire con essi come farebbero normalmente. Inoltre, possono anche condividere la scheda con i propri follower o con altre app, usando il pulsante in alto a destra. Twitter Highlights è una funzionalità pensata per aiutare gli utenti a non perdere i tweet più importanti della giornata, soprattutto se seguono molti account o se non hanno molto tempo da dedicare al social network.

La funzionalità è anche un modo per incentivare gli utenti a sottoscrivere Twitter Blue, il servizio a pagamento che offre altre funzioni esclusive, come il pulsante Annulla invio, il bookmark folder e la reader mode. Twitter Blue ha un costo di 2,99 euro al mese in Italia e di 2,99 dollari al mese negli Stati Uniti. Al momento, il servizio è disponibile solo in alcuni paesi, tra cui Australia, Canada, Nuova Zelanda e Regno Unito. Twitter ha dichiarato di voler espandere il servizio ad altri mercati nel corso del 2022.

Twitter Highlights è solo una delle tante novità che Twitter ha introdotto per rendere il social network più attraente e diversificato. Tra le altre novità ci sono i Twitter Spaces, le stanze audio in stile Clubhouse, i Twitter Fleets, le storie effimere alla Instagram (ormai chiusi), e i Super Follows (ora Subscriptions), che permettono agli utenti di offrire contenuti esclusivi ai propri fan a pagamento.