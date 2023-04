Twitter cambia in Titter e dichiara guerra a Substack

Twitter, dopo aver destato l’attenzione per un suo (momentaneo, si spera) cambio di nome, ha iniziato una guerra contro la piattaforma Substack che, da qualche ora, però, sembra essere rientrata.

In passato, il neo proprietario di Twitter, Elon Musk, ha pensato di cambiare nome al social, conducendo anche un divertente sondaggio nel quale le uniche due opzioni di scelta erano “Sì”, e “Certo”. Tornando alla carica sull’argomento, forse per introdurre un cambiamento temporaneo come quando ha sostituito il blu bird col meme della Dogecoin, Musk nella giornata di domenica ha annunciato che il nome del social, sull‘insegna del quartier generale a San Francisco, era stato cambiato da Twitter in Titter.

Il come era avvenuto ciò era presto detto. Musk voleva togliere la W di Twitter, ma il padrone di casa dell’immobile SRI Nine Market Square LLC, ha sostenuto che il social era legalmente obbligato a tenere l’insegna come Twitter e che quindi non poteva rimuovere la W e Musk ha risolto l’inghitto facendo dipingere la W dello stesso colore di sfondo, bianco, dell’insegna, tal che a oggi si legge “Titter“. Già nei mesi scorsi Musk aveva imposto cambiamenti drastici alla sua sede centrale, interrompendo i servizi di pulizia igienica (i dipendenti devono portarsi da casa la carta igienica) e mettendo all’asta un po’ di vettovaglie e arredi ritenuti superflui.

Curiosamente, a breve distanza dal lancio di un rivale di Twitter, Substack Notes (accusato di usare il database di Twitter), sono iniziati i problemi su Twitter per Substack. Nello specifico, i tweet con la parola Substack non possono essere likkati o ricevere retweet. In più, se in un tweet è presente un link a Substack, e si clicca su questo collegamento, un avviso di sicurezza afferma che quel sito è poco sicuro, con la conseguenza che molti autori del noto servizio di newsletter stanno cercando di aggirare il problema usato short url e servizi di mascheramento dell’url originale. Non solo, la visibilità per i tweet che hanno collegamenti ai post di substack è stata limitata e, cercando la parola “substack” nel motore di ricerca interno del social, si viene rimandati ai risultati della parola “newsletter”.

Nelle scorse ore, però, il problema è rientrato. All’alba della Pasquetta “Twitter consente nuovamente like, risposte e retweet dei tweet con link a Substack“. Inoltre, il “il blocco delle pubblicazioni su Twitter è stato rimosso“.