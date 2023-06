Spill, il social network che sfida Twitter: cos’è e come funziona

Spill, un nuovo social network che promette di essere una piattaforma più sicura, inclusiva e divertente di Twitter, è stato lanciato in beta su iOS. La startup, fondata da due ex dipendenti di Twitter, ha raccolto 10 milioni di dollari in un round di finanziamento guidato da Sequoia Capital.

Spill si propone di essere una piattaforma dove le persone possono condividere le loro opinioni, interessi e passioni senza paura di essere attaccate, censurate o manipolate da algoritmi. A differenza di Twitter, che si basa su un modello di follower e retweet, Spill utilizza un sistema di gruppi e spill (messaggi brevi con immagini, video o audio) per creare conversazioni più focalizzate e coinvolgenti. I gruppi sono spazi tematici dove gli utenti possono trovare e seguire le persone che condividono i loro interessi, o crearne di nuovi. I gruppi possono essere pubblici o privati, e hanno delle regole e dei moderatori per garantire il rispetto e la qualità delle discussioni.

Gli utenti possono anche creare dei gruppi segreti, accessibili solo tramite invito, per discutere di argomenti sensibili o personali. Gli spill sono i messaggi che gli utenti possono inviare all’interno dei gruppi.

Gli spill hanno una lunghezza massima di 280 caratteri, come i tweet, ma possono includere anche immagini, video o audio. Gli spill possono essere commentati, apprezzati o condivisi all’interno dei gruppi, ma non al di fuori. In questo modo, Spill vuole evitare il fenomeno dei viral tweet, che spesso generano polemiche, odio e disinformazione.

Spill si basa su un modello di business diverso da quello di Twitter. Invece di monetizzare tramite la pubblicità, Spill offre agli utenti la possibilità di sottoscrivere un abbonamento premium che sblocca delle funzionalità esclusive, come la possibilità di creare più gruppi privati o segreti, di personalizzare il proprio profilo e di accedere a dei contenuti esclusivi creati da influencer e creatori di Spill. Inoltre, Spill offre agli utenti premium la possibilità di sostenere economicamente i loro gruppi preferiti tramite delle donazioni volontarie. Spill è attualmente disponibile solo su iOS in versione beta, ma ha già attirato l’attenzione e la curiosità di molti utenti e osservatori del settore.

La startup ha dichiarato di avere già più di 100 mila utenti in lista d’attesa per accedere alla piattaforma, e di voler lanciare la versione definitiva entro la fine dell’anno. Spill ha anche annunciato di voler espandere la sua offerta su altre piattaforme, come Android e web, e di voler integrare altre funzionalità, come le chat vocali e i live stream.