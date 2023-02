Siti di recensioni: i protagonisti delle nostre scelte

Ascolta questo articolo

Il nostro modo di approcciarci agli altri tramite siti di incontri, per esempio, diventati ormai non più una seconda scelta per chi non ne ha di migliori, ma un’alternativa quotidiana agli incontri “tradizionali”.

Stessa cosa vale per le nostre scelte su quale film guardare, quale ristorante scegliere, quale brand di abbigliamento preferire. Tutto è cambiato completamente.

Ci informiamo infinite volte, più di quanto avremmo potuto fare prima dell’avvento della tecnologia, e tutto ciò grazie a quello che sembra influenzare le nostre scelte quotidiane sempre di più: i siti di recensioni.

I siti di recensioni sono diventati lo step automatico di qualunque nostro processo decisionale, senza che ce ne rendessimo conto. Anche per acquistare una lampadina a risparmio energetico da 5 €, ormai, leggiamo almeno un paio di recensioni. Senza quelle, è come se non fossimo più in grado di prendere una decisione.

Nell’arco di pochi anni sono nate tutte le principali piattaforme di recensioni che usiamo nella nostra quotidianità: Booking.com per prenotare hotel e case vacanze; TripAdvisor per leggere le recensioni di ristoranti, attrazioni e praticamente qualunque attività esistente; Amazon come marketplace dove comprare e leggere le recensioni di ogni prodotto possibile immaginabile.

The Fork, per prenotare e leggere le recensioni dei ristoranti.

Ci sono poi quei siti che sono nati con l’obiettivo di comparare gli oggetti delle nostre ricerche grazie alla presenza di recensioni e punteggi dati dai clienti come Trivago, uno dei primi motori di comparazione di hotel, b&b e strutture ricettive. Oppure i siti come Trovaprezzi che confrontano i prezzi di un prodotto su tutti gli e-commerce del web, o ancora il comparatore di voli di Google che confronta i risultati dei siti di comparazione offrendo a sua volta la più ampia offerta a confronto di voli del web.

Se invece parliamo di intrattenimento, i portali di recensione diventano di nicchia: nel campo dei videogiochi, ad esempio, le recensioni vengono pubblicate su siti tipo Multiplayer.it, mentre nel caso del gioco d’azzardo online – un campo fortemente regolamentato – i migliori siti di comparazione, come casinosvizzera.org , scelgono di offrire un servizio di comparazione concentrandosi solo su concessionari autorizzati nel loro paese.

L’obiettivo alla base di questi siti, comunque, è sempre lo stesso: migliorare l’esperienza di acquisto dell’utente favorendo una scelta più consapevole. Nella maggior parte dei casi, per mettere in atto questa funzione comparativa è stato necessario inserire le recensioni degli utenti, che tramite i loro punteggi creano delle classifiche di “qualità”.

Se da un lato abbiamo il vantaggio di aver ottenuto una maggior democrazia nella fase decisionale di acquisto, allo stesso tempo si è creato un sottobosco di recensioni false o pilotate da parte dei proprietari di attività, al fine di attirare clienti e migliorare la propria reputazione. Per non parlare di casi eclatanti in cui lo stesso portale ha volutamente manovrato le vendite spingendo il proprio brand a discapito della concorrenza, come è successo ad Amazon.

In termini di false notizie e recensioni, il campione indiscusso è stato sicuramente Facebook che negli ultimi anni ha affrontato svariate cause per il fenomeno fake news.

Caso eccezionale è stato proprio quello di un utente Facebook, Chad Taylor Cowan, che aveva creato una vera e propria rete di account fasulli per generare recensioni inventate e favorire così i suoi clienti in modo illecito.

Da questa analisi, ne consegue che negli ultimi anni la possibilità di fare un acquisto consapevole e non avere brutte sorprese è notevolmente aumentata. Tuttavia, il rischio di affidarci a opinioni non realistiche, manovrate o di dubbio valore, è aumentato insieme ad essa.

È possibile leggere recensioni inventate dagli interessati al fine di spingerci a un acquisto oppure altre pronte a screditare un concorrente per farci desistere dal sceglierlo. Inoltre, l’esistenza di certi siti di comparazione come TripAdvisor, ha creato fenomeni di massa creando notevoli problemi, ad esempio al turismo, che ha visto alcune attrazioni invase da migliaia di persone senza essere in grado di poterle accogliere, soprattutto a livello ambientale.

Quindi, nel complesso, questo “eccesso” di democrazia della scelta ha riscontri tanto positivi quanto negativi che possiamo affrontare non affidandoci ciecamente a ciò che leggiamo sul web.